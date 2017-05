Burkina Faso: Procès du gouvernent Tiao - Les accusés ont 72 heures pour se trouver d'autres avocats

La loi portant sur la Haute cour de justice viole notre Constitution et tous les engagements internationaux du Burkina. Et nous ne pouvons pas être complices d'une telle justice.»

Me Mamadou Traoré conclut alors : «La justice que le peuple attend, ce n'est pas la justice spectacle ni la justice des uns contre les autres mais la justice qui permet à notre peuple d'être apaisé et ça commence par des lois équitables.

Comment des gens qu'on juge pour avoir rendu service à la nation ne peuvent pas avoir ce droit élémentaire ?». Pour la défense, la loi portant organisation et procédures d'application de la Haute cour de justice est «discriminatoire» en ses articles 21 et 33.

Nous ne saurons être complices d'une telle violation et c'est à vous d'expliquer au peuple ce pourquoi nous sommes partis», explique Me Antoinette Ouédraogo.

Et cette cour doit juger des faits commis en 2014. Or la Constitution en son article 5 dit que nul ne peut être jugé pour des faits que par une loi promulguée avant la commission de ces faits. En conséquence, la défense demande le renvoi du jugement le temps d'introduire la requête aux fins d'inconstitutionnalité de ladite loi auprès du Conseil constitutionnel.

