Congo-Brazzaville: Championnat départemental de Karaté - Le Club Académie en tête du classement

Les karatékas de l'Académie se sont taillé la part du lion des médailles, surtout en or, qui leur ont permis de terminer la compétition départementale sur la première marche du podium.

Le club Académie a décroché au total 16 médailles, dont 8 en or, 6 en argent et 4 en bronze. Le club Koma, deuxième au classement final, a empoché 20 médailles : 6 en or, 8 en argent, 6 en bronze. Les compétiteurs de Calk Funakoshi se sont contentés de la 3ème place avec 5 médailles d'or, 2 d'argent et une en bronze. Le championnat départemental de Brazzaville de karaté a mis en confrontation 207 karatékas venus de 32 clubs. Ils ont compéti dans les catégories cadets, juniors et seniors des versions hommes et dames. Les trois premiers de chaque catégorie représenteront Brazzaville au championnat national de la discipline, dont la date n'est pas encore fixée.

Pour le président de la ligue, Constantin Nganongo Itoua, cette compétition départementale a été d'une grande importance. « Toute compétition est un test pour les entraineurs et les athlètes. Ce championnat départemental nous a permis de nous faire une idée sur le niveau des karatékas de Brazzaville avant le championnat national », a-t-il déclaré. En attendant l'échéance nationale, les compétiteurs poursuivent leur préparation.