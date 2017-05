Congo-Brazzaville: Le président Denis Sassou N'Guesso et son épouse séjournent à Oyo

Le président de la République et son épouse, Antoinette Sassou N'Guesso, sont arrivés, le 8 mai, à Oyo, dans la Cuvette, pour y résider pendant quelques jours.

Le couple présidentiel a été salué à son arrivée à l'aéroport d'Ollombo (Plateaux) par les autorités locales et des populations massées nombreuses sur place et le long de la route menant à Oyo. Danses et chants ont rythmé cet accueil.

L'agenda du chef de l'Etat prévoit un échange avec la presse étrangère sur l'actualité au Congo, en Afrique et dans le monde. Des audiences sont également envisagées avec des personnalités étrangères dans le cadre des relations entre le Congo et ses partenaires et aussi du rôle que joue Brazzaville sur le continent africain.

Le 10 mai, le président Denis Sassou N'Guesso et son épouse rendront hommage à la mémoire d'Emilienne Mouebara, la défunte mère du chef de l'Etat, par le dépôt de gerbes de fleurs au cimetière familial d'Oyo où repose cette dernière pour l'éternité depuis son décès, le 10 mai, 1982 à Paris, en France.