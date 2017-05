Congo-Kinshasa: L'histoire rocambolesque de l'architecte belge du mausolée de Tshisekedi

Selon Bruno Michaux, ces messieurs ont extorqué à son épouse une importante somme d'argent, plus de trente mille dollars. En réaction, l'architecte s'est adressé à un cabinet d'avocats pour défendre ses intérêts. Lundi, il ne s'est pas présenté à la police criminelle comme on le lui avait demandé, tout simplement parce que la convocation qui lui a été remise porte la date du 8 mai... 2018.

Les problèmes de Bruno Michaux ont commencé jeudi 4 mai. Ce jour-là, il a été arrêté par la police criminelle et détenu durant toute une nuit au commissariat provincial de la police nationale. On lui reprochait d'avoir entrepris des travaux de construction du mausolée au siège de l'UDPS sans autorisation.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.