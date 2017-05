Les hostilités lancées le samedi au Complexe sportif de Pointe-Noire ont permis à E &P Total et TP Mokanda de se partager un point chacun après le match nul d'un but partout. Munisport s'est imposé face à Pigeon vert, 4-3 ; Pelerin a eu raison d'Inter club de Pointe-Noire, 2-1 tandis que FC Tchimagni a pris une douche froide face à V C Club Mokanda , 1-4.

Parmi les clubs engagés, on note la présence de V club Mokanda, Munisport et Pigeon Vert de la ligue de Pointe-Noire, relégués en Ligue2 à l'issue de la saison dernière. Ces équipes entendent chacune ressayer de faire leur retour au championnat national d'élite ligue1 mais pour une seule place en fin de saison.

V Club Mokanda, Munisport et Pigeon Vert, trois des quatre clubs ponténégrins relégués en ligue 2 à l'issue de la saison passée, sont en lice pour négocier leur retour en ligue supérieure. La course est certes lancée mais, la bataille n'est pas moindre.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.