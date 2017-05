Congo-Brazzaville: K-Musica Lengossi la nguè a organisé une séance d'écoute de son prochain album

Notons que l'activité s'est déroulée en présence de Fabien Obongo, directeur départemental des arts et lettres de la ville, des chroniqueurs de musique, des opérateurs culturels, du comité de soutien et des fans club de K-Musica venus des différents quartiers des 6 arrondissements de Pointe-Noire notamment : Kouikou, Vindoulou, Aéroport, Fouks, Loandjili, Afa, Ngondi, Tchiamba Nzassi et même du village Mengo situé dans le département du Kouilou.

Le groupe a exécuté huit extraits des chansons de son album, au plaisir du public et des fans venus nombreux et très enthousiaste, applaudissant après les interventions spectaculaires des chanteurs. Le groupe a aussi présenté sa nouvelle danse baptisée «Tchimpamou» inspirée par les membres du fan club Bana Ngondji.

