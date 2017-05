Congo-Brazzaville: Dr Arsène Bikoué - «Nous n'avons pas de rupture de sang sur l'ensemble du territoire»

L'un des objectifs fixés par le directeur général du Centre national de transfusion sanguine (Cnts) à savoir, rendre disponibles les produits sanguins dans les structures sanitaires à travers l'ensemble du territoire national a été atteint.

Quatre mois après sa prise de fonctions, le Dr Arsène Bikoué peut se rejouir : « Nous sommes heureux de voir qu'aujourd'hui nous n'avons pas de rupture de sang sur l'ensemble du territoire national, nous n'avons pas de pénurie.

Cet élan que nous avons donné, nous allons continuer et nous espérons que les autorités administratives et politiques vont continuer à nous soutenir et les partenaires seront toujours avec nous, cadres et agents du Cnts qui serons tous mobilisés », a-t-il indiqué.

Pour atteindre cet objectif, le directeur général du Cnts a fait asseoir, selon ses propres termes, une nouvelle gouvernance et un plan de communication qui lui ont permis de mettre en place une stratégie à trois détentes : stabilisation, redressement et modernisation.

En effet, cette stratégie s'est appuyée sur trois piliers essentiels : le soutien des autorités administratives et politiques ; le partenariat multi plus-varié-national et international ; le travail abattu par les cadres et agents du Cnts.

« Sans les partenaires, nous ne pouvons pas faire extraordinairement notre travail, c'est essentiel pour nous. Nous développons ce partenariat, aujourd'hui c'est avec la Croix-Rouge, hier c'était avec d'autres partenaires et nous continuons dans ce sens-là », a expliqué le directeur général le 6 mai lors de la collecte de sang organisée dans le cadre des festivités de la Journée mondiale de la Croix-Rouge.

Après ce que l'on peut considérer comme le premier succès, Arsène Bikoué et son équipe entendent s'atteler au redressement du Cnts qui a accumulé beaucoup de problèmes durant des années. Ces problèmes peuvent être administratifs, techniques, financiers.

« Nous sommes à la tête de cette structure il y a à peine quatre mois, il nous faut du temps d'abord, nous avons atteint le premier objectif mais ce n'est pas une fin en soi parce que cela reste fragile, la consolidation doit se poursuivre puis nous nous lancerons à résoudre les différents problèmes pour redresser cette Maison et la moderniser », a-t-il poursuivi.

D'après lui, le Cnts se veut être une structure qui puisse répondre aux attentes des populations. Le Dr Arsène Bikoué a, enfin, rappelé aux Congolais qui hésitent encore que le don de sang est un acte d'amour pour son prochain.

« Cela n'arrive pas qu'aux autres, donc quand on pose un acte on ne le fait pas toujours pour soi-même mais on le pose pour tout le monde. Je pense que cet amour doit être réveillé en nous et il doit être essentiel pour tous », a-t-il conclu.