Congo-Kinshasa: 5 mai 1960 - 5 mai 2017. 57 ans d'âge / Que peut-on retenir du chanteur Reddy Amisi ?

-Animal et plante préférés: Le chien, le perroquet et toutes les belles fleurs.

-Itinéraire musical: Chem-Chem Yetu, Likamuisi, Juvénile, Ne Touche pas, Viva La Musica et La Casa do Canto.

Reddy Amisi est l'un des grands auteur-compositeurs et chanteurs au talent pointu que le Congo culturel regorge. C'est l'un des généraux du groupe Viva-la-Musica de Papa Wemba chez qu'il était considéré comme un enfant chéri de 1983 à 2001. Devenu patron de son propre orchestre « La Casa do canto », celui que les fanatiques appellent affectueusement Bailo Canto, vient de souffler sur ses 57 bougies. Né le 5 mai 1960 dans la commune de N'djili à Kinshasa, soit quelques jours avant l'indépendance du Congo, il a réussi à imposer son nom grâce à sa belle voix et surtout son répertoire succulent.

