Maroc: Hassan Najmi reçoit le Prix du livre des Compagnons de Gutenberg

L'écrivain et poète Hassan Najmi, a reçu, samedi soir à Tanger, le Prix du livre 2017, décerné par la Section marocaine de la Confrérie des compagnons de Gutenberg. A cette occasion, le président de ladite section. Mohamed Berrada, a remis ce prix à M. Najmi, lors d'une cérémonie organisée dans le cadre de la 21ème édition du Salon international de Tanger des livres et des arts.

Ce prix a été décerné au "militant, poète et écrivain Hassan Najmi, en reconnaissance de la diversité de sa production littéraire et de ses efforts en faveur de la promotion de la culture et de la lecture au Maroc", a déclaré M. Berrada à la MAP. Dans ce sens, il a indiqué que M. Najmi a marqué son époque à travers l'enrichissement de la culture arabe et marocaine.

Après avoir souligné que la Section marocaine des compagnons de Gutenberg œuvre pour la promotion de l'écriture, l'édition et la culture, il a rappelé que cette section a entrepris un certain nombre de chantiers concernant l'installation de bibliothèques dans diverses villes du Maroc et l'organisation d'ateliers de lecture et d'écriture au profit des jeunes.

De son côté, Hassan Najmi a exprimé sa satisfaction de cette distinction qui représente, selon lui, un hommage à une génération d'écrivains et de poètes marocains d'expression arabe, amazighe, française et d'autres langues étrangères.

Cette cérémonie a été initiée dans le cadre du 21ème Salon international de Tanger des livres et des arts, organisé du 3 au 7 mai dans la ville du Détroit à l'initiative de l'Institut français du Maroc, en partenariat avec l'Association Tanger Région Action Culturelle (ATRAC), dans le cadre de la Saison culturelle France-Maroc 2017.