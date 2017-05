Cote d'Ivoire: Joris Gnagnon - Le pays ou la France, c'est toujours aussi flou

Plus tard, Gnagnon révèle qu'il a dans un coin de la tête la Coupe du monde 2018 avec la Côte d'Ivoire: « J'y ai pensé. Faire une Coupe du monde à 21 ans, ce serait pas mal, quand même (sourire). C'est quelque chose qui m'attire énormément. J'ai discuté avec le sélectionneur Marc Wilmots, en lui disant également que ça allait être compliqué. Mais je sais qu'ils vont me prendre dans l'équipe« . voilà qui est clair.

Pourtant, le joueur du Stade Rennais n'a pas été pris dans la liste des U20 de la France pour le Mondial en Corée du Sud et d'après le sélectionneur Ludovic Batelli, c'est parce que Gnagnon lui a déclaré qu'il avait choisi les Éléphants. « Il était parti pour me prendre, à la base. Il m'a appelé et posé la question, et je lui ai répondu que ça allait être compliqué, parce que je ne savais pas pour quelle nation j'allais jouer. Il m'a dit : « D'accord », tout en étant très déçu. Il ne pouvait pas faire autrement, car la liste devait très vite tomber« , a t-il précisé.

