Sénégal: Conférence sur la création d'une monnaie unique dans l'espace CEDEAO

"Cette problématique aussi importante que sensible en ce qu'elle impacte plusieurs dimensions à la fois politique, sociale, juridique et économique de la vie des sociétés humaines, des nations et des Etats, enregistre en Afrique et en particulier au niveau de la Zone dite du FCFA des prises de position assez tranchées des uns contre les autres", note t-il.

Le Groupe conformément à sa vocation, a décidé "d'approfondir et d'élargir le débat qui s'est installé depuis de nombreuses années sur la problématique de l'intégration économique et monétaire", explique son président, Amdy Sène, cité par le communiqué.

Dakar — Le Groupe pour la prospective et le déveleoppement en Afrique (GPDA) organise mardi à partir de 16h dans les locaux de l'immeuble Kristal sis à Dieuppeul une conférence sur le thème "De la création d'une monnaie unique dans l'espace CEDEAO. Enjeux et perspectives", annonce un communiqué transmis à l'APS.

