Sénégal: Plus de 2500 nouveaux cas de diabète enregistrés par an

Revenant sur les facteurs de risque de cette maladie chronique caractérisée par une augmentation du taux de sucre dans le sang, il a indiqué que "l'hérédité est retrouvée dans 25 % des cas de diabète de type 2. Viennent ensuite l'hypertension artérielle à 24 %, l'obésité et le surpoids à 22 et l'augmentation du cholestérol à plus de 19 %".

"L'enquête STEPS de 2015 réalisée par le ministère de la Santé et de l'Action sociale et menée sur 6306 personnes de 18 à 69 ans au Sénégal a montré une prévalence du diabète de 3, 45 % au niveau de la population générale", a précisé Pr Saïd Nourou Diop.

Initiée par les Laboratoires Sanofi, cette rencontre a suivi une visite de terrain effectuée dans deux cliniques de diabète et de l'hypertension artérielle, dans les centres de santé Phillipe Maguilène Senghor de Yoff et Mame Abdoul Aziz Sy des Parcelles Assainies.

"Chaque année, nous avons plus de 2500 nouveaux cas de diabète. Au centre Marc Sankalé, nous avons actuellement plus de 43 000 dossiers dont 60 à 70 % ont un niveau économique faible", a-t-il notamment dit, notant qu'il y a eu 422 millions de diabétiques dans le monde en 2016.

