Maroc: Trois jihadistes dans les filets des polices marocaine et espagnole

Photo: liberation

Trois jihadistes dans les filets des polices marocaine et espagnole

Les agents de la police espagnole ont appréhendé hier matin à Badalona (Barcelone) et Salou (Tarragone) deux mis en cause de nationalité marocaine âgés respectivement de 21 et 32 ans.

Selon Europa Press, ces deux jihadistes sont membres, d'une cellule en liaison avec le groupe terroriste Daech.

La troisième personne appartenant à la même cellule a été arrêtée à Tanger par les agents de la Direction générale de la surveillance du territoire.

D'après la même source, ces arrestations s'inscrivent dans le cadre d'une importante opération conjointe menée en octobre 2015 par les services secrets des deux pays et qui s'est soldée par la mise sous les verrous de dix personnes au Maroc et en Espagne au motif d'avoir recruté, embrigadé et endoctriné des jihadistes en faveur de Daech.

Les deux mis en cause arrêtés en Espagne auraient entretenu des contacts avec d'autres personnes arrêtées en Espagne pour appartenance à Daech et avec d'autres membres importants de cette organisation terroriste en Syrie et en Irak où ils auraient eu l'intention de se rendre pour participer aux combats.

Selon la même source, ils auraient également manifesté leur volonté de faire le jihad et de mourir en martyrs. Pour cela, ils échangeaient des matériels audiovisuels de Daech. Ils auraient également reçu, selon les enquêteurs espagnols, une formation militaire et appris les techniques de boxe et de lutte corps à corps.

D'après la même source, les deux mis en cause recrutaient et endoctrinaient des personnes de leur entourage. En effet, l'un d'entre eux aurait convaincu sa femme de suivre le modèle de son frère qui s'est rendu en Syrie pour prendre part aux combats.

La même source a souligné que l'un des détenus se trouvait en situation irrégulière en Espagne au moment de son arrestation.