Afrique Centrale: Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora

Osmanlispor s'incline sur le terrain de Karabukspor (0-1). Titulaire, contrairement à Dzon Delarge, absent du groupe, Thievy Bifouma a été sanctionné d'un penalty et d'un carton jaune à la 64e. Avec seulement 3 victoires en 2017 (pour 3 nuls et 8 défaites), Osmanlispor n'arrête pas de chuter au classement : avec 38 points, le club d'Ankara est 11e à 11 points de la zone de relégation. Il reste 4 matchs avant la fin du championnat.

Ruddy Mpassi et Godmer Mabouba étaient titulaires lors de la défaite du Borussi Neunkirchen à Mechtersheim (2-3). A deux journées de la fin, le Borussia, 17e et dernier avec 28 points est presque condamné à la descente.

