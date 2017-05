Congo-Kinshasa: Amélioration de la qualité de l'enseignement, problème d'infertilité. CEPROMAD - Oscar Nsaman fait venir des professeurs indiens en RDC !

Ce n'est nullement un rêve, mais une réalité. Le problème d'infertilité peut désormais trouver des solutions sur place. Les Professeurs indiens sont, depuis la semaine passée dans nos murs. Ce, grâce à un partenariat signé entre l'Université du Cepromad et les Universités indiennes. Cette collaboration, faut-il le dire, entre dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'Enseignement Supérieur et Universitaire.

Aussi, ces médecins indiens qui séjournent en République Démocratique du Congo vont donner des solutions à tous les problèmes d'infertilité. Le dimanche 7 mai dernier, une conférence sur la fertilité a été animée par les experts indiens dans la salle de conférences de l'Hôpital Général de Référence de Kinshasa, ex-Mama Yemo aux bénéfices des médecins congolais. Hier, lundi 8 mai dans l'après-midi, une forte délégation composée de la partie congolaise avec le Professeur Docteur Oscar Nsaman et Indienne avec le Docteur Virginia a été reçue par le Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, Steve Mbikayi pour échanger sur le partenariat entre l'Université du Cepromad et la partie indienne représentée par le Docteur Shevany Vijay. En amenant les indiens en République Démocratique du Congo, il faut dire que le Professeur Oscar Nsaman a placé la barre très haut.

Le Professeur Oscar Nsaman est déterminé à aider le Gouvernement, plus particulièrement le Ministère de l'Enseignement Supérieur et Universitaire dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement en RDC. En tout cas, c'est dans cette optique que s'inscrit le partenariat signé entre l'Université du Cepromad et une grande institution universitaire de l'Inde. Il faudra dire que ce partenariat est signé après des recherches de haute facture menée par l'Université du Cepromad en ce qui concerne l'amélioration même de la qualité de l'enseignement. Le Professeur Nsaman-O-Lutu Oscar, patron de l'UNIC a expliqué, devant la presse tant nationale qu'internationale les objectifs poursuivis par son établissement en ce qui concerne particulièrement le domaine de l'enseignement.

« Nous voulons contribuer dans le cadre de l'amélioration de notre système d'enseignement. Cela étant la préoccupation et du Gouvernement et de notre Ministre de tutelle, il faudra que chaque établissement puisse y contribuer. Voilà pourquoi, nous avons opté pour le partenariat, et nous l'avons signé. Le Docteur Shevany Vijay a donné la première conférence de référence de Kinshasa parce que ce que nous appliquons, c'est le management de santé. Nous faisons le management des ressources humaines, le management de transport, le management des sciences politiques, le management des sciences économiques, ... c'est dire que toutes les sciences ont besoin d'une dose de management. C'est dans le secteur de la santé publique que nous avons opté, mais le partenariat est signé pour tous les domaines », a-t-il expliqué.

Des consultations en infertilité

Pour lier la parole à l'acte, les médecins et experts indiens vont passer à la vitesse supérieure avec des consultations dans le domaine d'infertilité. L'objectif poursuivi ici est d'aider les familles congolaises qui ont des problèmes d'enfants à trouver des solutions le plus rapidement possible. Cela va débuter aujourd'hui dans deux endroits à savoir : le CMG à Righini et l'Université du Cepromad. La consultation va se faire moyennant 20$. Tous les couples qui ont des problèmes d'infertilité sont donc inviter à ces deux journées de consultations. «Nous allons commencer des consultations aux cliniques CMG.

Comme vous le savez, l'Université du Cepromad a signé des partenariats avec le CMG pour que les stagiaires de la faculté de médecine de l'Université de Cepromad, de l'ISTM puissent apprendre. Maintenant nous faisons appel aux professeurs, aux médecins généralistes, aux infirmiers, aux étudiants en médecine pour se faire enregistrer. Et en plus, tous les patients qui sont préoccupés par l'infertilité peuvent passer à l'Université du Cepromad ou au centre médical CMG pour se faire consulter. Le go est donné, nous devons avancer pour accompagner le programme de l'émergence. Nous voulons du Cepromad, une Université d'excellence, une Université d'avenir et cela dans tous les domaines », a dit le Professeur Oscar Nsaman.

Echange avec Steve Mbikayi

Après la Conférence du dimanche dernier, le Professeur Nsaman a conduit cette délégation auprès du Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, Steve Mbikayi pour échanger autour de ce partenariat qui va booster le domaine de la santé de l'ESU. Après l'audience, le Docteur Shevany Vijay a expliqué en ces termes : « Je suis venu vous aider à trouver des solutions aux problèmes de stérilité sans savoir si c'est la femme ou l'homme qui en est responsable. Nous sommes là pour voir comment créer un système pour former des docteurs de la RDC afin de prendre soin de ce cas et éventuellement donner les enfants à ceux qui en manquent. C'est une très belle expérience de venir en RDC et j'ai la foi que nous allons aider la population congolaise. L'objectif, c'est de traiter cette maladie ici en RDC car tout le monde n'a pas la possibilité d'aller en Inde».

Et de poursuivre que Son Excellence Monsieur le Ministre a le souci de mamans qui ont des problèmes de fertilité et il veut que nous cherchions des solutions à cette situation. Les congolaises partent souvent en Inde pour des problèmes de fertilité et le but de notre rencontre était de donner des explications et des pistes de solution par rapport aux problèmes de fertilité de congolais. Paraphrasant la partie Indienne, le Professeur souligne que le partenariat a été signé pour toutes les maladies qui ne peuvent pas trouver solution dans notre pays et qui, généralement, exigent le transfert.

« On parle de la cancérologie, l'urologie, prostate, stérilité, ... Le contrat a été signé pour ces maladies. C'est dire que nous allons faire venir des spécialistes et experts pour qu'ils viennent à l'Université du Cepromad, animer des conférences et séminaires à l'intention des médecins et de nos étudiants. En plus, les nôtres peuvent aller en Inde. Même les malades peuvent aller facilement en Inde parce que nous avons la facilité d'obtention des visas pour pouvoir les envoyer en Inde pour que là, sur place, ils puissent se spécialiser dans plusieurs domaines. Nous optons tous pour le bien-être de la société. Nous avons commencé par des séminaires et puis les consultations qu'elle est en train de faire. Nous appelons tous ceux qui souffrent d'infertilité de venir au CMG ou à l'Université pour qu'elle puisse le consulter et là, c'est aussi une façon de spécialiser nos médecins dans ce domaine important », a-t-il dit.