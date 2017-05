Ile Maurice: Cardiac centre - Les employés montent au créneau

Salaires impayés, sureffectif, transfert des différents services spécialisés vers les hôpitaux... La liste des doléances du personnel du Centre cardiaque de Pamplemousses, qui est sous l'égide Trust Fund for Specialised Medical Care (TFFSMC), ne fait que s'allonger.

Et l'article «L'autonomie du Centre cardiaque fait polémique» publié dans l'édition de l'express du 4 mai, n'arrange pas les choses. Raison pour laquelle les employés montent au créneau pour expliquer les problèmes auxquels ils font face. Ils précisent ne pas vouloir qu'on abolisse l'entité qui contrôle le centre, mais d'avoir besoin d'une meilleure gestion. Sauf que dans une missive, le 19 avril, adressée au Premier ministre, la Federation of Civil Service and Other Unions (FCSOU) a demandé l'intégration du Cardiac Centre au ministère de la Santé.

Un membre du personnel soignant nous confie que «le Cardiac Centre abritait, en effet, plusieurs départements tels que la chirurgie cardiaque, la neurochirurgie ou encore une unité pour la transplantation d'organes, mais ces services spécialisés ont été transférés dans d'autres hôpitaux maintenant. Il ne reste, donc, plus que la chirurgie cardiaque».

Une situation qui est ironique, soutient-on dans le milieu de la santé, car «le Cardiac Centre avait été créé pour accueillir ces super- spécialités». De plus, les employés déplorent que le Cardiac Centre soit actuellement en sureffectif. «L'ex-directrice avait recruté du personnel, dont un grand nombre d'ex-infirmiers d'Apollo Bramwell, pour travailler dans l'aile cardiaque, à Candos. Mais ce service n'est toujours pas opérationnel. Résultat, ces infirmiers sont encore à Pamplemousses.»

Autre doléance des employés : les salaires impayés. Parmi ceux concernés, on retrouve les Specialised Nurses, ainsi que le personnel de maintenance. Dans sa lettre au Premier ministre, Narendranath Gopee, de la FCSOU, explique : «Il y a du retard dans le paiement de l'Electrical Services Division, Rs 2 millions pour les laboratoires et plusieurs millions de roupies impayées aux Specialised Nurses.» La FCSOU mentionne aussi l'autonomie du centre dans sa lettre. «Le centre n'offre désormais que la chirurgie cardiaque et il est entièrement financé par le gouvernement. À la lumière de l'érosion des services majeurs du Cardiac Centre, nous ne comprenons pas pourquoi il est toujours indépendant.» D'ajouter que les paiements aux membres du conseil d'administration et au Chairperson sont superflus et que cet argent pourrait servir à autre chose.

Sollicitée, une source autorisée affirme que le ministère prend en ce moment même des dispositions pour le paiement des salaires du personnel qui attend toujours leur dû. Et de préciser, d'autre part, que les autres spécialités telles que la neurochirurgie ou encore la chirurgie vasculaire ont toujours été pratiquées sous l'égide du ministère et pas du Trust Fund for Specialised Medical Care.