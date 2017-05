Burkina Faso: Procès gouvernement de Luc Adolphe Tiao - Des exceptions pour faire respecter la règle

Photo: L'Observateur Paalga

Blaise Compaoré et les membres de son dernier gouvernement

Après deux renvois, la Haute Cour de justice avait hâte d'entrer dans le vif du sujet le 8 mai 2017 dans le dossier du procès des membres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré. Mais les obstacles n'ont pas manqué de s'amonceler sur son chemin. La défense a soulevé deux exceptions d'inconditionnalité : l'une sur la non-rétroactivité de la loi consacrée par la Constitution et l'autre sur la violation du principe de double degré de juridiction consacré par la loi fondamentale.

Les avocats s'attendaient à ce que leurs requêtes soient immédiatement soumises au Conseil constitutionnel, mais la Cour en a décidé autrement en les déclarant sans objet. Conséquence, les avocats ont quitté la salle, grippant ainsi la machine judiciaire. C'est dans ces conditions que la Cour a renvoyé le procès au lundi 15 mai 2017 tout en instruisant les accusés de s'attacher les services de conseils dans un délai de 72 heures.

Ponctuelle comme une horloge suisse, la Cour a fait son entrée dans la salle d'audience à 9 heures précises. Visiblement dans la bonne humeur, son président, Mathieu Bèbrigda Ouédraogo, tout sourire, ouvre la séance et dévoile une liste supplémentaire de témoins dont l'ancien DG de la police Lazare Tarpaga et le chef d'état-major adjoint de la gendarmerie, Alain Ouédraogo.

Aussitôt une avocate française, Clémence Witt, avec à ses côtés son confrère Abdoul Ouédraogo, se présente comme une collaboratrice de Me Pierre Olivier Sur et exige à défendre leur client, Blaise Compaoré. Le président s'étonne que ce dossier vidé à l'audience précédente revienne sur la table et reconfirme sa décision : en l'absence du prévenu aucun avocat ne peut le représenter ni le défendre.

A son tour, Me Mamadou Traoré a pris la parole et s'est lancé dans un long exposé. «Toute la défense voudrait que le procès se déroule vite et dans la sérénité. Nous n'avons aucune stratégie d'obstruction ni de dilatoire. Nous sommes pressés que le procès aille à son aboutissement, car nos clients, depuis 30 mois, sont victimes d'ostracisme. En tant que Burkinabè, ils ont droit à la justice. La loi, pour avoir une autorité, doit être en concordance totale avec la Constitution. Dans le droit positif et dans toutes les juridictions, il est reconnu le droit de faire appel du jugement. C'est pourquoi Hissen Habré, malgré les milliers de morts qu'il a causés dans son pays, en a bénéficié. Malheureusement les textes de la Haute Cour de justice viole ce droit fondamental », a fait remarquer Me Traoré.

Par ce développement, l'avocat a mis en lumière les articles 21 et 33 de la loi organique portant création et fonctionnement de la Haute Cour de justice. Aux termes du premier article cité, les actes de l'instruction ne sont susceptibles d'aucun recours tandis que le second article ajoute que les arrêts de la Haute Cour de justice ne sont susceptibles ni d'appel ni de pourvoi en cassation.

A ce propos, Me Paulin Salembéré n'a pas manqué d'arguments juridiques. Il a cité d'abord l'article 58 du règlement intérieur du Conseil constitutionnel qui fait valeur de loi et il dit ceci : « Lorsqu'une exception d'inconstitutionnalité est soulevée par un justiciable devant une juridiction, quelle qu'elle soit, celle-ci est tenue de surseoir à statuer et de saisir le Conseil constitutionnel, qui doit se prononcer sur la constitutionnalité du texte en litige dans le délai d'un mois qui court à compter de sa saisine par la juridiction concernée. » L'avocat a en outre renchéri en indiquant que l'article 25 de cette institution qui veille sur la conformité des lois reprend les mêmes dispositions.

En réponse, le procureur général, Armand Ouédraogo, a cité l'article 97 de la Constitution : « La loi à laquelle la Constitution confère le caractère organique est une délibération de l'Assemblée nationale ayant pour objet l'organisation ou le fonctionnement des institutions. Elle est votée à la majorité absolue et promulguée après déclaration de sa conformité avec la Constitution par le Conseil constitutionnel. »

Selon le parquet général, le contrôle a priori de la loi ayant été fait par le Conseil constitutionnel, le même Conseil ne peut se dédire.

Un argument vite battu en brèche par Me Salembéré qui a fait remarquer que le contrôle a posteriori est consacré par la loi fondamentale avant d'adresser cette question à la Cour : «Etes-vous une juridiction oui ou non? » et de poursuivre en déclarant : «Apparemment ce n'est pas ce que le parquet veut nous faire savoir. C'est une atteinte au droit de double degré de juridiction alors que le pacte international des droit civiques et politiques dit que toute personnes déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et de condamnation conformément à la loi . A ce propos la constitution en son article 4 est on ne peut plus claire : Tous les Burkinabè et toute personne vivant au Burkina Faso bénéficient d'une égale protection de la loi. Tous ont droit à ce que leur cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie. Le droit à la défense, y compris celui de choisir librement son défenseur, est garanti devant toutes les juridictions. »

« Le juge n'est pas infaillible, peut-être que vous n'avez pas le droit de vous tromper, mais si nous voulons d'une justice équitable, le principe du double degré de juridiction est inviolable au regard de tous les textes auxquels notre pays a librement souscrit», a martelé un autre des conseils des accusés.

La deuxième exception d'inconstitutionnalité soulevée par la défense, c'est celle portant sur la non-rétroactivité de la loi à la lumière de l'article 5 de Constitution : "La loi pénale n'a pas d'effet rétroactif. Nul ne peut être jugé et puni qu'en vertu d'une loi promulguée et publiée antérieurement au fait punissable. La peine est personnelle et individuelle. »

Et de fait, dans une interview accordée au quotidien Aujourd'hui au Faso et publiée le 21 février 2017, le procureur a reconnu que la loi a été nouvellement promulguée en juin 2015 parce qu'elle n'était pas fonctionnelle à l'époque.

« Voici une autre monstruosité de cette démarche d'où la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) », a lancé Me Bâ.

Sur ces entrefaites, la machine se grippe, le président demande une suspension de 45 minutes. Sans qu'on sache pourquoi on a finalement attendu près de 3 heures et demie avant que Mathieu B. Ouédraogo réapparaisse pour rejeter en bloc les exceptions soulevées.

Immédiatement la salle s'est vidée, les avocats ayant en signe de protestation décidé de partir, de quitter la salle. Une nouvelle suspension s'est imposée à l'issue de laquelle le procès a été renvoyé au 15 mai à 9h. Mais avant, le président de la Cour a fait savoir aux prévenus qu'ils devraient s'attacher les services de nouveaux avocats dans un délai de 72 heures.

Depuis le 27 avril, c'est la 3e fois que le dossier est renvoyé, et jamais on n'a pu tenir deux jours d'audience de suite.

San Evariste Barro

Abdou Karim Sawadogo

Aboubacar Dermé

Hugues Sama

Encadré

Un fauteur de trouble arrêté

Ils sont des centaines à se bousculer à chaque audience au Tribunal de grande instance de Ouagadougou. Etroitesse de la salle oblige, seuls les plus matinaux d'entre eux auront finalement accès à la salle d'audience n°2 où se tiennent les débats, les autres en sont réduits à suivre le procès de l'extérieur via des haut-parleurs. On ne sait pas si c'est cette course pour avoir la bonne place qui l'explique, mais la tension est toujours palpable dans la file d'attente. Il ne se passe pas un jour sans son fait divers dans les rangs pour accéder à la salle d'audience.

On se rappelle par exemple que lors du deuxième jour d'audience, une femme, la cinquantaine, était sortie de ses gonds après que des journalistes ont été autorisés à couper la file d'attente.

Hier, des personnes plus pressées que les autres ont refusé de se mettre dans le rang, et elles ont été à chaque fois recadrées par les Gardes de sécurité pénitentiaire (GSP). Aux environs de 8h40, est arrivé un homme, la trentaine, bien bâti, et sans s'être aligné, il s'est avancé vers le portique de sécurité. Après avoir été invité à faire le rang comme tout le monde, le mec a lancé sur un ton menaçant : «J'ai accès à la salle» avant de s'élancer de nouveau déterminé vers le GSP. Recalé une fois de plus, l'individu a fermé ses deux poings et adopté une posture de boxeur. Alors qu'un policier était décidé à aller au combat, les autres lui ont suggéré de ne pas céder à la provocation. Pendant ce temps, l'homme voulait toujours en découdre avec tout le monde.

Interpellé par des éléments de la CRS venu en rescousse, il a été conduit dans la Cour du TGI, où il sera maîtrisé difficilement vu son gabarit et conduit dans un endroit hors de la vue du public qui n'a rien raté de la scène jusque-là. Un des GSP est revenu plus tard avec en main des effets personnels du fauteur de troubles : téléphones et porte-monnaie. Commentant ce qui venait de se passer, un des flics dit que l'individu aurait reçu une somme d'argent en vue de venir semer le trouble.

H.R.S.

Encadré

Bèbrigda se prend les pieds dans son écharpe

Depuis le début du procès des ex-ministres, on aurait pu bien ouvrir un feuilleton intitulé : « Bèbrigda se prend les pieds dans son écharpe », tant le président de la Haute Cour de justice s'illustre quotidiennement par son embrouillamini et donne souvent l'impression de ne pas maîtriser son dossier et la procédure judiciaire.

Au premier jour du procès, il avait omis, lors de l'appel des accusés, d'appeler l'ancien ministre de l'Administration territoriale et de la Sécurité, Jérôme Bougouma. Lors de la deuxième audience, c'était au tour de l'ex-ministre chargé de la Coopération régionale, Thomas Palé, de disparaître de la liste des accusés appelés à la barre par le président de la Cour. Par contre, ce même jour, Salif Ouédraogo, l'ancien titulaire du maroquin de l'Environnement, a, lui, été appelé deux fois.

Hier, le feuilleton s'est poursuivi avec deux nouveaux noms de ministres oubliés, Djibrill Bassolé et Baba Diémé, avec en prime un lapsus. Alors qu'il venait d'appeler Jean Koulidiati et que le prochain sur la liste était Jean Bertin Coulibaly, le président de la Cour a plutôt épelé « Jean Bertin Koulidiati ». Rire dans la salle. Ambiance !

H.R.S.

Encadré

Le public quitte le tribunal avec les avocats

Au début de l'audience hier matin, la salle était pleine et le hall du TGI fourmillait de monde. Mais tout ce beau monde va s'évaporer quelques heures plus tard lorsque les avocats ont décidé de quitter le procès. En effet, comme par magie, la foule des curieux, qui avait manifesté bruyamment son soutien aux robes noires, a disparu juste après. Dans la salle, beaucoup de chaises, même dans le box des journalistes, n'étaient plus occupées.

H.R.S.

Encadré

Me Witt après... Sur

Après avoir énuméré les requêtes des avocats déposées devant la Cour, le président de la juridiction, Mathieu Bèbrigda Ouédraogo, s'apprêtait à donner la parole à l'ancien bâtonnier Me Mamadou Traoré quand une voie féminine se fit entendre : «Monsieur le président, je suis là pour renouveler la position de Me Sur concernant la défense du président Blaise Compaoré. Nous demandons à avoir accès au dossier et à pouvoir assister notre client». Me Clémence Witt, associée de Pierre-Olivier Sur, venait de se faire remarquer ainsi au prétoire. Comme l'ancien bâtonnier de Paris, elle dit être venue réitérer la possibilité pour un accusé de se faire représenter par son conseil. Mais elle a été bloquée tout net par le président de la Cour. «Cette question a déjà été discutée, le débat est clos, je souhaiterais qu'on puisse continuer». Sachant que ses explications ne produiront aucun effet, elle a déclaré en avoir également pris acte et devenait dès lors avocat observateur avant de quitter la salle sur le «merci de prendre la parole sans l'avoir demandé » de Mathieu Bèbrigda Ouédraogo.

Elle reviendra dans la salle quelques minutes plus tard en compagnie de Me Abdoul Ouédraogo, mais cette fois-ci pour prendre place dans le box des témoins. A la suspension de l'audience, Me Clémence Witt a martelé une fois de plus que la procédure en cours violait les standards internationaux du procès équitable. Elle a notamment fait allusion au pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi qu'à la Charte africaine des droits de l'Homme, textes ratifiés par le Burkina Faso, qui stipulent pourtant, a-t-elle soutenu, la possibilité pour un accusé de se faire représenter par son avocat. Me Witt a finalement insisté sur la hiérarchie des normes auxquelles il est fait référence dans la loi fondamentale burkinabè pour demander «tout simplement à la Haute Cour de justice de respecter le droit international».

A. D.

Réactions

Me Antoinette Ouédraogo,

«Autant partir et ils feront leur justice comme ils le veulent»

«Comme vous avez dû l'entendre, s'il y a une chose qui reste en travers de la gorge d'un avocat, c'est l'injustice. Nous étions venus animés d'une bonne volonté et déterminés à faire en sorte que le peuple sache ce qui s'est passé en 2014. Nous avons demandé des choses qui ne sont pas des facultés pour la Haute Cour de justice mais des obligations, et ils nous les ont refusées. Nous ne pouvons pas nous reconnaître dans cette justice qui méprise la Constitution, les traités internationaux, les droits de la défense et le droit des victimes. C'est pour cela que nous nous sommes dit : autant partir et ils feront leur justice comme ils veulent, mais nous ne serons pas là. »

Me Mamadou Traoré

«La Haute Cour ne peut pas se substituer au Conseil constitutionnel»

«Nous ne pouvons pas être complice des violations flagrantes de la Constitution. Dans ce pays, le peuple s'est insurgé pour protéger cette loi fondamentale. Elle dit que tout justiciable a droit à un procès équitable, et ce procès comprend, entre autres, le droit de faire appel d'une décision quelle que soit la juridiction qui l'a rendue, or la Haute Cour de justice, dans sa formulation actuelle, dit clairement qu'il est interdit aux prévenus ou aux accusés d'avoir ce droit élémentaire. Devant les chambres africaines, Hissen Habré, accusé de crime de guerre, a eu droit à l'appel. Dans leur décision, ils ne nous ont pas répondu sur la non-rétroactivité, la loi a été adoptée en 2015 alors que le gouvernement a été dissout en 2014. Comment donc adopter une loi après la commission des faits ? Notre Constitution est claire là-dessus, à l'article 5, nul ne peut être jugé pour des faits qu'en vertu d'une loi promulguée avant la commission des faits.

Vous avez suivi la demande de toute la défense, cela a été fait avec déférence et beaucoup de fermeté. La justice attendue par le peuple n'est pas une justice spectacle, une justice des uns contre les autres, mais la justice qui permet au peuple d'être apaisé, et cela commence par des lois équitables. La loi portant sur la Haute Cour de justice viole la Constitution burkinabè et tous les engagements internationaux. On ne peut pas venir dire qu'il y a déjà eu un avis de conformité, si tel est le cas, on peut émettre un autre avis, seul le Conseil constitutionnel peut dire qu'il a déjà rendu un avis de conformité et par conséquent qu'on s'en tienne à cela, mais la Cour ne pas se substituer au Conseil constitutionnel».