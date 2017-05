Ile Maurice: Le pays servira de plateforme aux investisseurs singapouriens dans le continent

«On pourra investir en Afrique à travers Changi.» C'est en ces termes que le ministre des Affaires étrangères, Vishnu Lutchmeenaraidoo, a expliqué le but de la visite du Deputy Prime Minister (DPM) de Singapour, Tharman Shanmugaratnam, à Maurice. Ce dernier a quitté le pays lundi 8 mai.

Pour Vishnu Lutchmeenaraidoo, cette rencontre permettra une meilleure connectivité entre Maurice et Singapour. «Nous essayons de faire de sorte que Singapour nous accompagne en utilisant notre stratégie africaine», poursuit le ministre. C'est d'ailleurs lui qui avait invité Deputy Prime Minister de Singapour à Maurice.

Parmi les projets qui ont été évoqués, une meilleure connectivité aérienne afin de permettre un meilleur investissement en Afrique. Cela, car, dit-il, Maurice ne détient pas de ressources financières et technologiques.

«We have a deep conviction that within 20 years this ocean state will become a powerhouse in the Indian Ocean», déclare le ministre. Dans la foulée, un Memorandum of Understanding sera signé entre les deux pays pour donner un nouveau souffle à la fonction publique. Vishnu Lutchmeenaraidoo évoque aussi la possibilité qu'un autre Memorandum of Understanding soit signé entre la Banque singapourienne et la Banque de Maurice. Il visera l'amélioration du système bancaire.

Le DPM de Singapour a, quant à lui, indiqué qu'il a discuté de projets d'envergure dont la carte biométrique qui, dit-il, aura d'autres fonctionnalités dans le cadre des affaires et pourra même faciliter les transactions gouvernementales. Il a aussi rencontré le ministre mentor et ministre de la Défense, sir Anerood Jugnauth. Ils se sont entretenus sur la drogue et le terrorisme.

Tharman Shanmugaratnam n'avait pas pu répondre à l'invitation du Shelter for women and children in distress trust fund samedi. Questionné à ce propos, il a répliqué qu'il avait d'autres engagements. Et que sa femme l'a remplacée.