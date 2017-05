Guinée: Appel au secours pour Djenaba Diallo atteinte de cancer de la rétine

N'ayant plus de moyens, raison pour laquelle Mouctar Diallo lance un appel aux autorités, aux personnes de bonnes volontés et aux ONG pour lui venir en aide afin de faire face à cette urgence. Car, déjà essoufflé par les dépenses antérieures dans les préfectures et hôpitaux cités ci-haut. Toute personne pouvant l'aider moralement, matériellement et/ou financièrement afin de mettre sa fille hors de danger est la bienvenue. « Ma fille n'arrive même plus à manger, j'ai peur qu'elle ne meurt dans mes bras ici à Conakry. Sa maman qui se trouve aussi au village est très inquiète pour sa fille ; je ne sais quoi faire. Donc, je sollicite de l'aide aux près des personnes de bonnes volontés pour pouvoir évacuer ma fille du côté du Maroc ou dans un autre pays où elle pourra guérir. Je n'ai plus rien avec moi, j'ai tout dépensé ».

Selon son père Mouctar Diallo, ils ont été orientés vers Conakry, à leur arrivée dans la capitale guinéenne, ils ont été conduits d'abord au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Donka, puis au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) IGNACE DEEN. Apres maintes analyses dans ces deux grands hôpitaux du pays, et dans une clinique privée, les médecins lui ont diagnostiqué une rétinoblastome. Un cancer de la rétine qui se propage très rapidement. Toujours selon les médecins, il faudrait lui retirer l'œil afin d'éviter une propagation du cancer a son cerveau. Aux dires de ces médecins, ce traitement nécessiterait l'évacuation de la petite dans un pays plus équipé.

Âgée de 5 ans, la petite Djenaba Diallo est issue d'une famille très pauvre, dans la sous-préfecture de Gagnakaly, Préfecture de Dinguiraye (Haute Guinée). Il y a de cela près d'un an, ses parents lui ont découvert une « tache » brillante dans l'œil gauche. Son père lui a accompagné dans certaines Préfectures, notamment à Dinguiraye, à Kankan, et ensuite à Macenta. Malheureusement, toutes ces démarches sont restées sans suite favorable.

