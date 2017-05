Togo: Des régions, la coopération passe à la phase nationale

Si depuis 2012, seules les régions Maritime, Centrales et une partie des Plateaux qui bénéficient des programmes de la GIZ et de la KFW, les autres régions aussi viennent de rentrer dans la danse.

L'exécution desdits programmes prendra dorénavant en compte les régions Savanes, Kara et Plateaux. Le cas des Savanes a été lancé ce lundi et ceux des autres suivront plus tard.

Formation professionnelle et emploi des jeunes, développement rural et agriculture, bonne gouvernance et décentralisation, et santé et énergie sont les différents domaines d'interventions de la GIZ au Togo depuis la reprise la coopération en 2012. Et l'extension des interventions aux autres localités est la suite logique des résultats encourageants obtenus dans les premières localités bénéficiaires.

« Suite aux résultats palpables des différents programmes sur le terrain, le gouvernement togolais a exprimé à la partie allemande, lors des consultations germano-togolaises qui ont eu lieu les 02 et 03 mars 2016, son souhait que les Programmes de développement pilotés par la GIZ et la KFW dans le cadre de la coopération entre le Togo et la République Fédérale d'Allemagne s'étendent aux autres régions de notre pays, notamment les régions des Plateaux, de la Kara et des Savanes », a déclaré Kossi Assimaïdou, ministre de la Planification du Développement.

Les autorités allemandes estiment que, « en démarrant les activités au nord, nous pourrons nous baser sur les expériences que nous avons faite au sud », reconnait Christoph Sander, Ambassadeur d'Allemagne au Togo. Mais, nuance-t-il, « il est vrai aussi que les régions sont différentes et il faut vraiment une approche adaptée à la région ».

Que ce soit dans les premières régions bénéficiaires ou les nouvelles, la GIZ souligne que l'objectif reste inchangé. Selon Markus Vagner, Directeur Résident de la GIZ-Togo, « notre souhait commun est d'accompagner le Togo pour qu'il puisse aller vers la réalisation du processus de développement durable comme le prévoit le nouveau PND du Togo bien sûr avec le concours du secteur privé, la société civile et le gouvernement ». Cette détermination fera que, « à partir de ceci, aucun village du Togo ne sera éloigné de plus de 100 km d'un centre de service de la GIZ », a-t-il ajouté.

A l'instar des résultats dans la Maritime, la Centrale et une partie des Plateaux, le ministre Payadowa Boukpessi souhaite avoir les mêmes résultats dans ces nouvelles localités ; cela constituera un tonus pour le processus de décentralisation amorcé par le Gouvernement. « Le gouvernement attend d'obtenir les résultats enregistrés dans les autres régions car nous voulons nous en insuffler pour les prochaines collectivités locales qui seront issues du processus de décentralisation qui occupe un pan capital dans les activités du gouvernement », a indiqué le ministre en charge de la Décentralisation et des Collectivités Locales.

Entreprise fédérale allemande, la GIZ soutient la politique du gouvernement allemand pour que la coopération avec les pays partenaires soit un succès pour tous. Elle est active dans la coopération technique en plus de 130 pays, elle s'engage au niveau mondial avec plus que 17 000 de coopérants, et elle met en œuvre des projets qui dépassent 2 milliards d'euros comme volume annuel.

En matière de bonne gouvernance et de décentralisation, il est question de l'amélioration des services communaux, de la mobilisation des recettes communales propres, la fiscalité locale et la modernisation des services de l'état civil. En agriculture, la GIZ entend relancer le secteur dans les régions du nord en matière de production d'arachide, augmenter les rendements des femmes dans la production du soja, et accroitre le potentiel du Togo dans le secteur de l'anacarde à travers l'entrepreneuriat. La GIZ s'engage également pour la mise en œuvre de la formation professionnelle dual-coopératif dans les différents métiers.