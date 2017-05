Togo: Kossi Assimaïdou a planté le décor

Les activités de la GIZ s'élargissent aux autres régions du Togo, notamment les Savanes, la Kara et les Plateaux ; la cérémonie de lancement a lieu ce lundi par un atelier. Mais déjà hier, l'Ambassadeur d'Allemagne et trois membres du gouvernement ont organisé un cocktail de bienvenue aux 120 participants attendus à cette rencontre.

Le choix de Dapaong pour accueillir cette rencontre est stratégique pour le Chef de l'Etat et son gouvernement, a indiqué le ministre Kossi Assimaïdou, en charge de la Planification du Développement. Ceci s'inscrit dans l'objectif selon lequel les autorités doivent œuvrer pour que « les besoins des populations à la base soient pris en comptes ».

« Le Chef de l'Etat nous a instruits de venir à Dapaong qui est une région prioritaire dans les actions du gouvernement ; d'abord pour le développement par proximité et ensuite faire en sorte qu'on puisse élaborer un programme pour la région des Savanes », a-t-il poursuivi.

De son côté, l'Ambassadeur d'Allemagne au Togo, Christoph Sander, a indiqué qu'il y avait déjà « plusieurs projets réalisés dans le nord du Togo ; projets réalisés soit par l'Etat fédéral d'Allemagne, soit par des associations allemandes ou encore par la société civile ». Tout compte fait, Christoph Sander estime que l'Allemagne a réalisé plusieurs projets dans la région. Ceci annonce, a-t-il ajouté, que la « coopération à grande échelle viendra d'elle-même ».

« Les attentes de l'élargissement des programmes de développement dans les secteurs de l'agriculture, emploi, formation professionnelle et décentralisation ». C'est le thème autour duquel les différents experts, représentant des différents ministères partenaires, les communautés locales et les députés plancheront. La rencontre entend informer les communautés locales des différents programmes dont les localités vont bénéficier et les impliquer de manière optimale pour aboutir à des résultats encourageants.

Les projets sont au nombre de quatre et depuis-là exécutés dans la région maritime, la région Centrale et à Kpalimé. Mais, cette fois-ci, ils s'étendent à la région des Savanes, la région de la Kara et toute la région des Plateaux.