Dans son dernier bulletin, le bureau des Nations unies dénonce des tueries et des exactions à l'encontre…

La province du Tanganyika compte aujourd'hui plus de 500.000 personnes déplacées en raison des affrontements entre les communautés Twa et Bantoue et les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu enregistrent à ce jour 1,3 million de déplacés.

Le responsable onusien s'est également dit préoccupé par la généralisation de déplacements plus durables. M. Paulsen a toutefois rappelé que la crise humanitaire au Kasaï ne doit pas faire oublier les autres crises humanitaires qui touchent l'Est de la RDC.

Les affrontements y opposent des milices et les forces gouvernementales (FARDC), des milices et des groupes d'autodéfense, des factions rivales de miliciens, auxquels s'ajoutent des tensions intercommunautaires.

Dans son dernier rapport de situation humanitaire en date du 5 mai 2017, OCHA dénonce les tueries et exactions perpétrées principalement à l'encontre des civils et redoute que cette crise ne bascule dans un conflit à caractère ethnique.

