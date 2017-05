Ile Maurice: Disparition en mer - La famille de Jagessur Ramkissoon ne perd pas espoir

Proches et amis sont désemparés. Ils ne cessent de se demander pourquoi Jagessur est parti pêcher à La Fourche, alors qu'il savait que c'était une zone dangereuse du lagon, non loin de Bambous.

«Il est là, il ne peut probablement pas rentrer. Il doit être assis quelque part et attend de revenir à la maison.» Ce sont-là les mots de Swaastee Ramkissoon qui nous confie, les larmes aux yeux, qu'elle garde toujours espoir que son époux soit toujours vivant. Jagessur Ramkissoon, un pompiste habitant Bambous, est porté manquant depuis dimanche soir. Tôt le matin, il était sorti pour aller plonger et pêcher dans la zone connue comme «La Fourche» (NdlR, falaise se trouvant à plusieurs kilomètres de Bambous). Mais depuis, il n'a plus donné signe de vie.

«Il m'avait appelé pour me dire qu'il serait de retour aux alentours de 11 heures. Quand je ne l'ai pas vu rentrer, je l'ai appelé à nouveau mais il ne décrochait plus», continue l'épouse du disparu, enceinte de huit mois. Et d'ajouter qu'«il avait l'habitude de partir plonger et nager, mais pas à La Fourche»

Les proches, eux, restent perplexes car Jagessur connaissait les coins dangereux de cette partie de l'île, parmi lesquels figurait La Fourche. Et dès qu'ils ont eu la mauvaise nouvelle, proches et amis du disparu sont partis à sa recherche sur le littoral, raconte le beau-frère de la victime, Mukesh Conhye.

«Il était venu avec un ami plongeur ici, à l'heure de rentrer, il était introuvable. Et ce plongeur a demandé de l'aide à un groupe d'amis pour le chercher», continue Mukesh Conhye. Selon les témoignages de la famille du disparu, c'est aux alentours de 19 heures que les amis qui sont partis à la recherche de Jagessur Ramkissoon ont signalé sa disparition aux policiers. Le groupe de personnes aurait cherché dans les buissons et en bord de mer. D'après l'épouse, les affaires que Jagessur Ramkissoon avait laissées à terre ont été retrouvées ainsi que son survêtement de plongée et une partie de son équipement de pêche.

Hier après-midi, la victime n'avait pas encore été retrouvée et les recherches continuaient.