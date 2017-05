Ile Maurice: Saisie record d'héroïne - Imtieyaz Baccus incriminé par Kistnah

En début de soirée de vendredi, l'ICAC a demandé au bureau du commissaire de police qu'un mandat d'arrêt soit émis contre l'avocat et son clerc. Mais du côté du quartier général de la police aux Casernes centrales, on déclare avoir recherché l'avis du bureau du Directeur des poursuites publiques après qu'une copie d'une enquête préliminaire y a été expédiée. L'ICAC est d'avis que les deux personnes auraient enfreint l'article 3 et 5 du Financial Intelligence & Anti-Money Laundering Act.

Après avoir obtenu cet argent, que Nawaz Aboobakar dit avoir récupéré d'une dame dans le cabinet de l'avocat, le clerc dit avoir remis à chacun des trois juniors de Me Rex Stephen la somme de Rs 50 000. Et la somme restante à l'avocat. Au cours d'une perquisition faite au bureau de l'avocat vendredi, une somme de Rs 748 500 a été saisie dans une armoire.

D'un autre côté, l'Independent Commission against Corruption (ICAC) enquête sur le volet blanchiment d'argent de cette affire. Vendredi ses enquêteurs ont interrogé l'avocat Rex Stephen, under warning. Le clerc de cet homme de loi, Nawaz Aboobakar a été lui aussi entendu le même jour. Cela après un premier interrogatoire durant la semaine écoulée.

Hier, Navind Kistnah a également eu une nouvelle session d'interrogatoire pour l'enregistrement de sa déposition sur caméra en présence de ses hommes de loi, Mes Rama Valayden et Neelkanth Dulloo. La partie d'hier s'est poursuivie sur la gestion de ses compagnies et il a commencé à raconter ses voyages à l'étranger. Londres a été la première capitale européenne par laquelle il a commencé.

Imtieyaz Baccus, qui a retenu les services de Me Assad Peeroo, a préféré une confrontation au lieu d'une parade d'identification, car il dit connaître Navind Kistnah. Ce dernier aurait déclaré au cours de son interrogatoire juste après son arrestation qu'Imtieyaz Baccus était venu le voir et lui avait demandé de faire «enn trasman mo bizin amenn 20 kilos héroïne». C'est alors, dit Navind Kistnah, qu'il lui aurait donné deux numéros de téléphone pour contacter une compagnie d'import-export.

