Gabon: Lozo/Ogooue-Lolo - Les anciens élèves du Lycée et leurs œuvres

L'Association des anciens élèves du Lycée public Jean Arsène BOUNGUENDZA a offert une imprimante multi fonctions au lycée catholique de Bamboro de Lastourville ce lundi 8 avril au sein de l'établissement en présence des élèves et du corps enseignant et administratif.

L'Association des anciens élèves du Lycée public Jean Arsène BOUNGUENDZA a offert une imprimante multi fonctions au lycée catholique de Bamboro .C'est vêtus de leurs uniformes blanc- jaune- marron, que les élèves du Lycée catholique de Bamboro de Lastoursville ont accueilli leurs aînés, venus leur apporter de l'aide. Toute chose qui pour, Elie Bertrand BABALABATOU, le président de ladite association, contribue aux bonnes conditions de travail des élèves, du corps enseignant et de l'administration.

Les élèves, les enseignants et l'administration, représentée par son proviseur, Adrien MAPAGA, n'ont pas manqué de remercier, Taty TSIOBA, cadre et ressortissant du département de Mulundu, qui n'est autre que le principal donateur. Aussi, l'établissement a-t-il émis le vœu que ce genre d'action soit multiple. Quant à certains élèves, l'acte qui vient d'être posé, les inspire. « Ils font preuve de générosité. Je crois que c'est une source de motivation de voir des grands frères nous venir en aide. Cela prouve qu'ils se soucient de nous et veulent de notre réussite. S'ils avaient assez de moyens, ils feront sans doute, plus que ça ! » ,nous confient Lila et Pegiville, deux élèves de terminale.

Soucieux du devenir des enfants, l'Association des anciens élèves du Lycée Jean Arsène BOUNGUENDZA entend faire davantage, avec le peu de moyens qu'ils ont. Donner le goût du travail, à l'entraide, à l'attachement aux valeurs humaines et aux études, sont entre autres combats que mènent les anciens élèves du lycée JAB pour les fils et filles du département de Mulundu. Les enfants sont l'avenir de demain, c'est à la base qu'il faut les encadrer, estiment Elie Bertrand BABALABATOU et les siens. Pour eux, il y a du bonheur à donner qu'à recevoir.