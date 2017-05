Madagascar: Ampatsakana - Une trentaine de maisons démolies pour litige foncier

Réunion des membres du Réseau des ministres et des experts financiers des pays francophones à… Plus »

En réalité, les propriétaires de ces maisons ont déjà reçu un ultimatum de 48 heures pour évacuer les lieux en vue de l'exécution d'une décision judiciaire en date de 9 avril 2013. Cet Arrêt de la Cour d'appel donne gain de cause à la personne déclarant être propriétaire légal de cette parcelle de terrain. Mais la panique s'est produite car les concernés n'auraient pas pris au sérieux la sommation lancée à leur endroit d'une part et d'autre part, une partie de ces expropriés ne s'y sont jamais intéressés. « Nous n'avons pas pris en considération cette situation car pour nous, cela ne nous concerne pas dans la mesure où notre parcelle est en règle.

Le « Fokontany » d'Ampatsakana, dans le 1er arrondisemment d'Antananarivo-Renivohitra était en effervescence, hier vers 5h30. Des cris se plaignant d'injustice et des actes de violence et de non-respect de droits l'Homme ont retenti. Les uns parlent de droit du plus fort. D'autres déplorent une non considération des plus démunis.

