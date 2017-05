Madagascar: Anjoma Nandihizana/Manandriana - Un caporal tué dans les affrontements

Il ne se passe pas un jour, sans que des affrontements aient lieu entre les forces de l'ordre et les « dahalo » dans les douze communes du district de Manandriana, a fait savoir le député élu dans cette circonscription. Les forces de l'ordre et les habitants sont désemparés face à ces « dahalo » farouchement armés, en surnombre et maîtrisant parfaitement la situation. Des forces de l'ordre qui souvent font face à l'insuffisance de moyens. Devant ces « dahalo » de plus en plus jeunes qui ne reculent devant rien.

Dimanche dernier, dans la commune rurale d' Anjoma Nandihizana, dans le district de Manandriana, un caporal du détachement d'appui à la sécurité a été abattu lors d'un affrontement.

Un cas qui n'est pas isolé dans cette partie ouest de la région d'Amoron'i Mania. Où, dans un contexte alarmant, les habitants et leurs familles commencent petit à petit à quitter leurs villages, emmenant avec eux leurs troupeaux de bovidés à la recherche d'endroits sûrs, comme à Ambositra pour se réfugier.

Il n'est pas rare de constater que des centres de santé de base et des écoles sont fermés, les responsables ont fui à cause de l'instabilité. Les villages sont déserts et la population s'appauvrit sans que l'Etat ne réagisse, se contentant tout simplement de rejeter la balle, alors que la situation est plus que critique, comme illustrent les nombreux rapports adressés par les autorités aux instances supérieures.