Madagascar Premium Exotica - Une nouvelle entreprise de transformation des fruits locaux

L'auditoire a ainsi pris connaissance des opportunités de marché dans le cadre de l'intégration régionale (SADC, COMESA, APE, AGOA... ), le développement des filières à travers les chaînes de valeur, le modèle économique d'une coopérative dans le contexte rural et enfin, l'importance du Dialogue Public/Privé pour instaurer un climat de confiance et améliorer l'environnement des affaires. Rappelons que le MIDSP est le Président du comité de pilotage du DPP.

Ce département a d'ailleurs démontré, une fois de plus sa détermination à œuvrer pour une industrialisation massive, à travers sa présence effective et utile à la deuxième édition de la Vitrine Economique de Toamasina qui s'est déroulée du 4 au 6 mai dernier.

L'apparition de ces nouvelles entreprises tournées vers l'exportation constitue les fruits des efforts de facilitation et d'appui fournis par le ministère de l'Industrie et du Développement du Secteur Privé.

Le modèle économique choisi par le dirigeant de l'entreprise est en parfaite cohérence avec le modèle de développement prôné par le PND : développement durable, production responsable et équitable, respect de l'environnement et collaboration avec les coopératives locales.

Le PM et le ministre de l'Industrie ont inauguré la nouvelle usine de SCRIMAD. Le développement industriel est une réalité à Madagascar. La preuve, la création d'entreprises industrielles se multiplie, ces derniers temps .Madagascar Premium Exotica SA a été inauguré officiellement le 5 mai dernier par le premier ministre, Solonandrasana Olivier Mahafaly, et en présence du ministre de l'Industrie et du Développement du Secteur Privé, Chabani Nourdine.

