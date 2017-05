Le 6 mai 2017, quatre partis politiques de l'Opposition, à savoir le Parti centriste pour la démocratie et le progrès (PCDP), le Parti pour la démocratie et la fédération/Laafi (PDF/LAAFI), le Parti écologiste pour un développement nouveau (PEDN) et le Parti Fasocrate (PF) ont animé une conférence de presse pour annoncer leur retrait du Chef de file de l'opposition politique (CFOP) qu'ils accusent de « recomposer » avec des acteurs tels la Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale (CODER), ainsi que d'autres partis politiques.

Interrogé à se prononcer sur ces démissions le 8 mai dernier, en marge de la visite du diplomate américain au CFOP, Zéphirin Diabré a accusé le parti au pouvoir, le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), d'être derrière cet acte dans le seul but d'affaiblir l'Opposition.

« J'ai appris par hasard qu'il y avait 4 partis qui voulaient faire une conférence de presse pour annoncer qu'ils se désolidarisaient du CFOP. En regardant un peu les cibles, on n'est pas surpris par leur démarche.

D'ailleurs, certains d'entre eux avaient quitté l'ancien CFOP pour aller au Front républicain. Quand j'entends dire qu'il y a une collusion avec l'ancien régime, cela me fait rire parce que, si vous avez quitté l'ancien CFOP pour l'ancien régime, vous êtes mal placés aujourd'hui pour parler de collusion avec le CDP. Tout cela fait partie de la tactique stratégique du MPP qui essaie un peu de récupérer quelques menus fretins de partis politiques dont les leaders sont en mal de reconnaissance. Quel Burkinabè connaît ces partis et à quelle élection ont-ils participé ?

C'est un peu le drame de l'Opposition et de son organisation. La loi oblige le Chef de file de l'Opposition à cohabiter avec tous ceux qui se déclarent opposants. Trois des 4 partis ont adhéré dans le mois de janvier et quand ils adhéraient, l'ADF/RDA et le CDP étaient déjà membres du CFOP. Ils les ont côtoyés dans des réunions pendant un an et plus, mais n'ont jamais trouvé de problème à cela.

Mais ce réveil brutal est lié au meeting que nous avons organisé (NDLR : le 29 avril dernier). Je vous avais dit que le MPP organisait un travail de sape en approchant certains partis moyennant des enveloppes pour leur demander de partir pour affaiblir le CFOP mais, vous qui êtes des observateurs avertis, vous savez très bien que ce ne sont pas ces départs qui causeront le moindre problème à l'Opposition.

Il n'y aura aucun impact parce que pour que ton départ ait un impact, il faut que tu aies une certaine force. Combien pèsent-ils dans le paysage politique burkinabè ? Combien de conseillers, de militants possèdent-ils ? Zéro. Je ne serai pas surpris qu'ils reviennent demain parce que ce sont des gens qui sont habitués à naviguer. S'ils se déclarent opposants, on est obligé de les accueillir puisque la loi le dit. Certains étaient avec nous dans l'ancien CFOP, ils sont allés au Front républicain rejoindre le CDP et l'ADF/RDA. Aujourd'hui, ils posent cela comme problème, c'est de la rigolade »