Suite à l'agression d'un Burkinabè du nom de Souleymane Porgo à New York aux Etats-Unis d'Amérique, le ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso a fait parvenir un communiqué à notre rédaction :

« Dans la journée du mercredi 03 mai 2017, un de nos compatriotes du nom de Souleymane Porgo, vendeur de petit commerce de rue, à la 149 Street Grand Concourse dans le Bronx à New York, a été victime d'une violente agression par un groupe de bandits sur son lieu de travail.

Monsieur Porgo, grièvement blessé, a été conduit à Lincol Hôpital du Bronx où il reçoit toujours des soins intensifs. Il a déjà subi deux interventions chirurgicales au niveau du crâne et ses médecins rassurent quant à la stabilité de sa situation.

Une délégation du Consulat Général du Burkina Faso à New York s'est rendue à son chevet, dans la matinée du 4 mai 2017, et a pu rencontrer sa famille et ses proches pour leur transmettre les encouragements des premiers responsables du département en charge des Burkinabè de l'Extérieur.

Par ailleurs, le Consulat Général a pris attache avec les structures en charge de l'enquête ainsi que les autorités municipales du Bronx et des assurances ont été données que les agresseurs qui sont déjà identifiés dans la vidéo de l'agression, seront mis aux arrêts et traduits devant les tribunaux.

La délégation du Consulat Général du Burkina Faso à New York a tenu à rassurer la famille et les proches de Monsieur Porgo que tout le nécessaire sera fait, en collaboration avec les autorités compétentes de New York, pour que justice lui soit diligemment rendue.

Aussi, la communauté burkinabè de New York ainsi que d'autres communautés étrangères notamment africaines, envisagent d'organiser une marche de protestation dans les prochains jours pour réclamer justice pour Monsieur Porgo ».