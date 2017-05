Après deux renvois dans ce que l'on peut désormais appeler « Affaire Luc Adolphe Tiao et autres… Plus »

Autrement dit, l'augmentation de la cagnotte en ce qui concerne chaque lauréat, qui passe de 500 000 à 1 million de F CFA en plus du jackpot qui sera versé au « super Galian », ne compense pas les préjudices que pourront subir les journalistes, consécutivement aux innovations que nous avons déplorées plus haut.

Et quand on pense que ces mesures ont été annoncées le 2 mai dernier, soit la veille de la commémoration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, il y a de quoi s'interroger sur leur opportunité.

L'autre motif d'indignation est lié au fait que ces mesures discriminatoires peuvent laisser suggérer que les genres qui ont été biffés, ne sont pas dignes d'intérêt par rapport à ceux qui ont été retenus. Il ne faut pas non plus oublier que cette façon de faire, a l'inconvénient de réduire la créativité voire l'inspiration des journalistes.

