Libye: Le cri d'alarme de la procureure de la CPI sur la situation des droits de l'homme

Elle a toutefois noté que la détérioration de la sécurité et les risques de liens entre les réseaux de passeurs, les terroristes et groupes criminels pouvaient aggraver encore les cas de violations des droits de l'homme dans le pays.

« Des milliers de migrants vulnérables dont des femmes et des enfants sont enfermés dans des centres de détention en Libye dans des conditions inhumaines. Des crimes et notamment des meurtres, des viols et des actes de torture sont présumés monnaie courante », alerte Fatou Bensouda.

La procureure de la Cour pénale internationale à La Haye a alerté le Conseil de sécurité ce lundi. Pour Fatou Bensouda, la Libye est devenue la plaque tournante d'un vaste marché d'êtres humains. L'insécurité et le fragile de l'Etat de droit ont permis aux réseaux de passeurs d'organiser un trafic illégal de migrants, soumis à des viols, des actes de torture et des meurtres. La procureure espère pouvoir ouvrir une enquête sur ces crimes.

Copyright © 2017 Radio France Internationale.

