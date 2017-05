Sénégal: Mamadou Niang - De Médina Sabakh aux paillettes du Basket Champions League

"Ca se passe vraiment bien et ce titre en Basket champions league, me permettra d'avancer", a-t-il dit appelant la Fédération sénégalaise de basket à regarder du côté de l'Espagne.

"De retour à Nioro, je devais me débrouiller tout seul et à la fin de l'année scolaire, j'ai décidé de retourner encore une fois à Thiès", poursuit-il.

"A Tenerife, poursuit-il, j'arrive en 3-ème position dans la hiérarchie des pivots et cette compétition m'a permis de me faire connaître puisque j'y ai grappillé plusieurs points", a-t-il par ailleurs ajouté.

"J'ai amélioré mes statistiques et avec cette nouvelle compétition, j'ai eu plus de temps de jeu", s'est réjoui le jeune basketteur.

"La ville était en effervescence et c'était quelque chose d'énorme parce que Tenerife n'a pas l'habitude de ces fêtes", a dit le jeune basketteur de 23 ans soulignant que cette compétition a permis aux basketteurs et au club d'être reconnus mondialement.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.