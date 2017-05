Cameroun: Narcisse Mouelle Kombi appelle les artistes à mettre fin aux clans pour l'intérêt de tous

Le ministre des Arts et de la Culture (Minac) qui a fermement indiqué que seules les personnes de nationalité camerounaise sont habilitées à diriger une société de gestion de droit d'auteur, l'a instruit hier 08 mai 2017 à Yaoundé, à l'installation de Gilles Serge Effoudou Mpandé le nouveau président de la Commission de contrôle de gestion des organismes de gestion collective.

Un nouveau printemps s'annonce peut-être pour la gestion du droit d'auteur et droits voisins des droits d'auteur au Cameroun. En installant dans ses fonctions le nouveau patron de la Commission chargée de réguler ce secteur, Narcisse Mouelle Kombi, a émis le vœu de voir les artistes, toutes catégories confondues, mettre fin à leurs innombrables, inextricables et interminables batailles claniques, afin de se mettre d'accord, et travailler à ce que les créateurs des œuvres de l'esprit, sortent de la précarité qui est leur.

Dans le cahier de charges de Gilles Serge Effoudou Mpandé qui remplace au poste de président de la Commission de contrôle des organismes de gestion collective, Christophe Ngack Mahop remercié juste après un bail de 15 mois, le Minac a rappelé l'essentiel.

« Il vous appartiendra particulièrement et de manière non exhaustive, d'assurer le contrôle de la création et du fonctionnement des organismes de gestion collective de droit d'auteur et des droits voisins des droits d'auteur ; de s'assurer du respect des clés de répartition des redevances fixées et de la régularité des opérations de facturation, de perception et de répartition. Veiller, en toute

transparence, à la sécurisation des fonds du compte de dépôt spécial de redevance du droit d'auteur et des droits voisins », a instruit Narcisse Mouelle Kombi, en lui enjoignant le respect de la hiérarchie, ainsi qu'une collaboration respectueuse avec les autres membres de la Commission, ainsi que les artistes.

« Agissez dans un esprit constructif, de rassemblement, de solidarité, de tolérance et d'ouverture. Faites prévaloir l'intérêt général sur les intérêts occultes, les manœuvres souterraines et les comportements autodestructeurs et contre productifs. Ne tirez pas à hue pendant que l'Etat garant de l'intérêt général et de l'ordre républicain tire à dia », a ainsi demandé Narcisse Mouelle Kombi aux artistes.

Vivement qu'avec le nouvel exécutif de la Commission de contrôle des organismes de gestion collective, soit pour de vrai, inhumées, les mafieuses guéguerres relatives au seul contrôle des milliards de FCFA générés par le droit d'auteur. Puissent ainsi, écrivains, musiciens, plasticiens, peintres, vivre décemment de leur métier, et que les dividendes qui en découlent, ne soient plus entre les mains des Frank Costello, ou des Sam Giancana.