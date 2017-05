Sénégal: Les Journées culturelles islamiques au menu d'un CRD préparatoire

communiqué de presse

Dakar — Un Comité régional de développement préparatoire des Journées culturelles islamiques prévues les 19 et 20 mai s'est tenu lundi à la gouvernance de Dakar, a appris l'APS auprès de la Fédération des regroupements et disciples de Cheikh Ahmadou Bamba.

"Les autorités (... ) ont pris toutes les dispositions pour la réussite" de ces Journées culturelles islamiques qui se dérouleront à la Place de la Nation et aux alentours de la Résidence de Gainde Fatma (Allées du centenaire), assure la Fédération dans un communiqué.

.Selon Serigne Cheikh Abdou Gaindé Fatma Mbacké, membre du Comité d'organisation et Secrétaire à l'éducation et la culture de la Fédération "cet événement est un moment de partage du savoir, de solidarité pour contribuer à la paix et à la stabilité du pays".

Les organisateurs annoncent un plan spécial de circulation, une mobilisation des services de l'élevage, d'hygiène, de l'AEMO, de police et gendarmerie sur l'ensemble des sites abritant l'évènement. Il est également prévu une antenne médicale et l'organisation d'un don de sang, etc.

Une dernière réunion de mise à niveau se tiendra le 16 mai, selon le comité d'organisation.