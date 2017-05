Burkina Faso: Propos d'après audience - « Même Hissène Habré a eu droit à l'appel », Me Mamadou Traoré

Certains avocats défenseurs des accusés ont perdu leurs moyens, lorsqu'ils ont claqué la porte du tribunal, à la suite de la décision de la Haute cour de rejeter leur recours en inconstitutionnalité.

Me Mamadou Traoré, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats : « la loi portant sur la Haute Cour de justice viole la Constitution du Burkina »

« Nous ne pouvons pas être complices des violations flagrantes de la Constitution. Dans ce pays, le peuple s'est insurgé pour protéger la Constitution. La Constitution de notre peuple dit que tout justiciable a droit à un procès équitable et ce procès comprend entre autres, le droit de faire appel d'une décision, qu'elle soit rendue par n'importe laquelle des juridictions. Or, la Haute Cour dans sa formulation actuelle dit clairement qu'il est interdit aux prévenus d'avoir ce droit élémentaire.

Devant les Chambres africaines, Hissène Habré, accusé de crimes de guerre, a eu droit à l'appel. Comment des gens qu'on juge pour avoir rendu service à la Nation ne peuvent pas avoir ce droit élémentaire ? Dans leur décision, on (la HCJ) ne nous a pas répondu sur la non-rétroactivité. La loi a été adoptée en 2015 alors que le gouvernement a été destitué en 2014. Comment peut-on adopter une loi après la commission des faits ? Notre Constitution est claire là-dessus à son article 5 : nul ne peut être jugé pour des faits que par une loi promulguée avant la commission de ces faits.

Pour ces raisons, la demande de toute la défense, avec beaucoup de déférence et de fermeté, a dit que ce que le peuple attend, ce n'est pas la justice spectacle, ni la justice des uns contre les autres. C'est la justice qui permettra à notre peuple d'être apaisé. Et ça commence d'abord par des lois équitables. La loi portant sur la Haute Cour de justice viole la Constitution du Burkina et tous les engagements internationaux du Burkina. Elle ne peut pas venir dire qu'il y a déjà eu un avis de conformité. Même s'il y en a déjà eu, on peut en émettre un autre. Mais ce n'est pas ce qu'on leur demande. Seul le Conseil constitutionnel peut dire qu'il a déjà rendu un avis de conformité et qu'il s'y tient, mais ce n'est pas à la HCJ de dire cela. Ils ne peuvent pas se substituer, c'est une violation flagrante de la Constitution ».

Me Antoinette Ouédraogo : « nous ne pouvons pas nous reconnaître dans cette justice qui méprise la Constitution »

« Il y a des choses qui ne passent pas dans la gorge d'un avocat, notamment, l'injustice. Nous sommes venus, animés d'une bonne volonté, déterminés à ce que le peuple sache qu'est-ce qui s'est passé en 2014. Nous avons demandé des choses qui ne sont pas des facultés pour la Haute Cour de justice. Mais plutôt des devoirs. C'est une obligation. Ils nous les ont refusées, nous ne pouvons pas nous reconnaître dans cette justice qui méprise la Constitution, les textes internationaux, les droits de la défense et même les droits des victimes. C'est pour cela que nous nous sommes dits, autant partir, ils feront leur justice comme ils veulent mais nous ne serons pas là ».

Me Armand Bouyain : « Même chez le bon Dieu, on peut encore se référer autrement »

« Il y a des dispositions, notamment les articles 21 et 33 de la loi qui créent, organisent et prévoient la procédure applicable devant cette Haute Cour, qui ne sont pas conformes à la Constitution. Il faut corriger cela. Ces articles disent que même si on vous condamne à une prison à vie, vous ne pouvez pas faire appel. Quel est l'avocat qui va venir s'arrêter devant une juridiction et qu'on condamne son client sans pouvoir faire appel ? Nous demandons simplement à ce qu'on prévoit quand même cette procédure d'appel, de recours. Même chez le bon Dieu, on peut encore se référer autrement à lui lorsqu'on a failli. C'est ce que nous avons voulu faire passer comme message en protestant et en demandant tout simplement à la HCJ de transmettre le dossier. Ce n'est pas compliqué, ça peut se faire en moins d'une semaine, c'est une question de diligence. Et du reste nous avons joint aux conclusions que nous avons déposées, la requête et toutes les pièces. Il suffit seulement d'aller déposer auprès du Conseil constitutionnel qui va statuer dans un bref délai, même en 3 jours ou une semaine maximum, et le dossier revient. Si le Conseil constitutionnel dit que les articles que nous avons visés sont conformes à la Constitution, nous prenons acte. Mais il n'appartient pas à la HCJ de se substituer aux compétences du Conseil constitutionnel et de rendre cette décision, nous ne pouvons pas l'admettre ».