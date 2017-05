Burkina Faso: La planification familiale, levier de développement

Le ministère de la Santé a officiellement lancé la semaine nationale de la Planification familiale 2017, le lundi 8 mai dans la commune rurale de Saponé, province du Bazèga.

La semaine du 8 au 14 mai 2017 est dédiée à la Planification familiale (PF) au Burkina Faso. Le lancement officiel de ladite semaine a eu lieu le lundi 8 mai 2017 à Saponé, localité située à une vingtaine de kilomètres de Ouagadougou. Pour la marraine de la cérémonie, Anne Thiéba, l'initiative est louable au sens que l'expansion démographique au Burkina Faso ne va pas de pair avec la croissance économique. De son avis, si ce phénomène n'est pas maîtrisé, il contribuera à maintenir le ‘'pays des Hommes intègres" dans la pauvreté. « Donner accès aux méthodes de contraceptions adaptées aux femmes du Burkina Faso permettra d'offrir une meilleure qualité de vie et plus d'opportunités aux enfants nés », a-t-elle affirmé.

Cette activité s'inscrit dans un contexte d'élaboration d'un plan d'accélération de la planification familiale pour la période 2017-2020. Et ce plan a pour but de porter la prévalence contraceptive qui est de 22,5% à 32% en 2020. Une chose qui permettra de ramener l'indice synthétique de fécondité de 5,4 enfants par femme à 4,7 enfants par femme en 2020 et de réduire le taux de mortalité de 30%. «7 femmes meurent chaque jour au Burkina Faso en voulant donner la vie et la PF peut contribuer à sauver 2 à 3 d'entre elles », a indiqué la représentante- résidente de l'UNFPA, Dr Edwige Adekambi Domingo.

Cette semaine nationale de la planification familiale sera marquée par des journées de plaidoyer auprès des autorités politiques, administratives, des leaders coutumiers, religieux et communautaires et des prestations gratuites en matière de PF. A cela s'ajoutent les actions de sensibilisation sur les avantages de la PF et la gratuité des produits contraceptifs pendant cette période dans toutes les formations sanitaires du pays. Selon Dr Domingo, le Burkina Faso s'est engagé dans ce mouvement mondial pour faire en sorte que la PF volontaire ne soit pas uniquement une stratégie d'espacement des naissances.

Mais, celle-ci, a-t-elle poursuivi, doit permettre de prendre entièrement en charge et d'accompagner les enfants nés de sorte à ce qu'ils soient des citoyens capables de contribuer au processus économique et social de la nation. «La planification familiale est un levier de développement qui, bien utilisé, peut apporter une contribution substantielle au Burkina Faso dans ses efforts pour la réduction de la pauvreté», a-t-elle laissé entendre. Quant au préfet du département de Saponé, Edwige Sanou, elle a rassuré que cette semaine va enregistrer l'engagement des autorités locales et de l'ensemble de la population en faveur de la PF.