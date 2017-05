Burkina Faso: Championnat national de lutte traditionnelle 2017 - Romaric Kawané, « Roi des arènes »

La 25ème édition du championnat national de lutte traditionnelle a livré ses champions dans les différentes catégories, le samedi 6 mai 2017 à Réo. Romaric Kawané du Nayala a été couronné Roi des arènes à l'issue de la compétition open.

Le Nayala a brillé de par son talent et sa puissance au championnat national de lutte traditionnelle qui s'est déroulé les 5 et 6 2017. Sur 7 titres à disputer, les lutteurs venus du Toma en ont remporté 5. D'abord en dame, où Romaine Pangui a eu raison sur Raïcha Ganamé, dans la catégorie des 65kg, et au niveau des plus de 65kg où Brigitte Toé a vaincu Viviane Kaba. Le seul titre échappé a été celle de Nabi Josiane du Boulkièmdé, dans les 60kg. Elle a vaincu à ce niveau, Adèle Baziémo. Chez les garçons, une couronne a également échappé aux lutteurs venus du Nayala. Et c'est Débé Blaise du Kadiogo qui l'a obtenu devant Ferdinand Toni du Sourou dans les 76kg. Autrement, les autres titres sont repartis dans la même localité. Ces titres ont été obtenus grâce, à Laurent Foro qui a pris le dessus sur Yacouba Banhoro du Houet, au niveau des 60kg.

Ensuite à Moussa Konané, qui a été déclaré champion suite au jet d'éponge de Kawané Frédéric du Kadiogo. Et à Eloi Zerbo dans les +76kg qui a obtenu son titre sur un plateau d'or offert par son coéquipier Romaric Kawané. Ce dernier s'est laissé écrouler en vue de se préserver pour la finale de la compétition open, plus doté en prix. Et c'est justement ce face à face entre lui et Bila Diapa du Gournma qui a retenu plus l'attention de l'immense public qui a fait le déplacement à la place de la Nation de Réo.

Leur lutte a duré près de 30 minutes. Il a fallu intégrer les pénalités dans les prolongations pour désigner Romaric Kawané « Roi des arènes » qui en a reçu 2 avertissements contre 3 pour son adversaire. Le meilleur lutteur est reparti avec une enveloppe financière de 1 million. Son adversaire, Bila Diapa, lui s'est consolé avec 500.000fcfa. Les prix dans les différentes catégories ont été de 60.000fcfa pour le champion, 50.000fcfa pour le vice-champion et 40.000fcfa pour le 3e. Les 4e au classement se sont consolé avec 30.000fcfa. Lors de ce 25e championnat national 100 lutteurs dont 36 dames se sont rivalisés. Le ministre des Sports et des Loisirs, témoins de cette évènement a salué la réussite de l'organisation et l'engouement du public.

Il a rassuré au président de la fédération, Pierre Badiel, du soutien de son département pour les compétitions internationales à venir. Pour sa part, Pierre Badiel a témoigné sa gratitude à ses partenaires sans lesquels l'innovation de l'édition « Roi des arènes » n'aurait pas lieu. Il a sollicité l'appui constant de ceux-ci afin de pérenniser cette épreuve.