Burkina Faso: Procès du gouvernement Tiao III - La défense claque la porte

Après deux renvois dans ce que l'on peut désormais appeler « Affaire Luc Adolphe Tiao et autres… Plus »

La Défense monte une fois de plus au créneau et martèle que ni la Haute Cour de justice, ni le Parquet n'ont compétence de se prononcer sur ces exceptions si ce n'est que le Conseil Constitutionnel. Le ministère public rétorque et soutient qu'une loi organique fait déjà l'objet d'un contrôle a priori de constitutionnalité.

«Lorsqu'il y a des procédures correctionnelles, l'accusé a le droit de se pourvoir en cassation», a rappelé Me Mamadou Traoré. Après cette lecture faite par la Défense, le ministère public a dit d'abord prendre acte de celle-ci et ensuite, a rejeté la requête formulée par le ''camp adverse" évoquant l'article 97 de la loi fondamentale.

Par ailleurs, concernant l'interdiction à toute voie de recours, les avocats de la Défense ont indiqué que c'est un problème ''très grave" et il va falloir corriger, selon eux, ce manquement et respecter ainsi l'article 157, alinéa 2 de la Constitution du Burkina Faso.

Et le premier responsable de la haute juridiction correctionnelle de lui signifier que sa structure a déjà délibéré sur ce point et que la loi est formelle là-dessus, c'est-à-dire, ne peut pas permettre à un accusé absent pour fait criminel d'être défendu par un avocat.

En effet, la loi organique n°20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de justice a été modifiée par le Conseil national de la transition (CNT) en sa séance du 21 mai 2015 et postérieure, selon les avocats de la défense, aux faits qui dateraient d'octobre 2014.

