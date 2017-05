Après deux renvois dans ce que l'on peut désormais appeler « Affaire Luc Adolphe Tiao et autres… Plus »

Des exposants de la foire ont été primés avec entre autres, du matériel agricole, des intrants et des pesticides d'une valeur de plus 3.000.000 de FCFA.

La représentante du ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, Alizata Dabiré/ Sawadogo, par ailleurs gouverneure de la région du Centre-Ouest, a réaffirmé l'engagement du département ministériel à soutenir cette foire. Se prononçant sur le thème de l'édition 2017, elle a relevé qu'il est plus que d'actualité car il cadre avec les objectifs du PNDES.

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Centre-Ouest, Poulma Marcel Zoma, s'est dit honoré pour le choix porté sur sa personne pour coparrainer cette deuxième édition des journées promotionnelles et agroalimentaires de Koudougou. Après avoir remis un chèque de 500.000 FCFA au comité d'organisation, M. Zoma a promis de soutenir les éditions à venir.

Pour sa part, l'initiatrice des journées promotionnelles, Zalissa Nabi/Kaboré, s'est dit satisfaite du pari tenu pour l'organisation de cette deuxième édition car en plus de l'implication des secteurs des ressources animales et de l'environnement, des partenaires se sont engagés à les accompagner.

Hormis la foire, l'édition 2017 a été marquée par des travaux de réflexion à travers un panel en rapport avec le thème. La cérémonie d'ouverture de la foire a été marquée par la présence des ministres en charge de la justice, Réné Bagoro, des transports, Souleymane Soulama, et du directeur de cabinet du président du Faso, Seydou Zagré, coparrain de l'évènement. Selon le maire de Koudougou, Maurice Mocktar Zongo, cette activité constitue une grande opportunité pour les producteurs car elle permet la promotion de l'agroforesterie et le développement de la région du Centre-Ouest.

Tenue du 28 au 30 Avril, la 2e édition des journées promotionnelles des produits agricoles et agroalimentaires de Koudougou, initiée par l'Association pour la promotion de la femme et de l'enfant (APFE) a officiellement ouvert ses portes, le samedi 29 avril 2017.

La deuxième édition des Journées promotionnelles des produits agricoles et agroalimentaires de Koudougou s'est tenue du 28 au 30 avril 2017 dans la ''cité du cavalier rouge" sous le thème : «Promotion des filières porteuses, entreprenariat des jeunes et des femmes».

