Burkina Faso: Bertrand confirme, Steeve revient, Baba découvre

Pas mal de bonnes nouvelles pour les footballeurs burkinabè expatriés. Outre le bon comportement de Bertrand Traoré en Europa league, on retiendra le retour à la compétition après cinq matches sur le banc de Steeve Yago. Baba Salogo, lui, découvre le football brésilien.

Après cinq journées passé sur le banc de touche, Steeve Yago (24 ans, 21 matches) a renoué avec la pelouse. Malheureusement son retour a été sanctionné par une défaite de son équipe Toulouse (12e) à domicile face à Caen. Il a disputé toute la rencontre tout comme son compatriote Alban Lafont (18 ans, 35 matches). C'était lors de la 36e journée de la Ligue 1 française.

Défaite a été aussi la sentence pour Préjuce Nakoulma (30 ans, 9 matches, 5 buts) et son équipe Nantes (8e) à Lyon. L'attaquant burkinabè a été remplacé en cours de partie (63e mn). En Ligue 2 (36e journée), Aziz Kaboré (23 ans, 8 matches) n'a pas eu du temps de jeu cette fois-ci.

Il a assisté depuis le banc de touche au nul vierge des siens de Valenciennes (12e) face au Red Star. Sedan (14e) et Moustapha Kaboré (21 ans, 26 matches, 8 buts) poursuivent leur remontée au classement du championnat de National. Relégable il y a quelques temps, Sedan a quitté la zone rouge suite à sa série de victoires.

Vendredi dernier pour le compte de la 32e journée, elle a épinglé CA Bastia 7-1. C'est son attaquant burkinabè Moustapha Kaboré, entré en jeu à la 84e mn qui a inscrit le dernier but (90e mn). 3-0 est la raclée prise par Omonia Nicosia (5e) avec Ibrahim Blati Touré (22 ans, 26 matches, 1 but) et Stéphane Ki (21 ans, 11 matches) titulaires face à Apollon lors de la 8e journée de la super division chypriote.

Aziz a par la suite cédé sa place à la 70e mn. Raclée (4-0), serait aussi ce qu'on est tenté de qualifier la défaite de Wolfsberger AC (8e) avec Zackaria Sanogo (20 ans, 16 matches, 1 but) titulaire (remplacé à la 62e mn) et Issiaka Ouédraogo (28 ans, 6 matches) entré à la 80e mn.

C'est à la faveur de la 32e journée du championnat autrichien face au Rapide de Viennes. Charles Kaboré (29 ans, 20 matches, 1 but) aussi titulaire a connu la défaite 1-0 avec son club Krasnodar (4e) devant Orenburg lors de la 27e journée du championnat russe.

Bakari Saré (27 ans, 10 matches) a débuté la rencontre victorieuse 2-1 de son équipe Moreirense (16e) face au Sporting Braga en 32e journée du championnat portugais. Le médian burkinabè a vite cédé sa place à la 40e mn. Amed Touré, lui, continue d'animer le championnat de niveau 1 ghanéen.

Pour le compte de la 14e journée du marathon footballistique de ce pays, il a été l'unique buteur (48e mn) qui a permis à son équipe Bechem United de l'emporter 1-0 face à Wa Alls stars. Les choses vont de mal en pis pour Baltika (19e sur 20) de Gafar Sirima (18 ans, 11 matches, 2 buts).

Lors de la 35e journée du championnat de D2 russe, Baltika avec Gafar titulaire (remplacé à la 77e mn) a été battue 0-1 à domicile par Kuban Krasnodar.

Au Pays-Bas (33e journée), l'Ajax (2e) a disposé de la lanterne rouge Go Ahead Eagles 4-0. Bertrand Traoré (21 ans, 23 matches, 9 buts) a été ménagé pour cette rencontre (il était sur le banc) après sa prestation XXL lors de la demi-finale aller de l'Europa league face à Lyon. 2 buts et une passe décisive a été sa performance. Et c'est fort logiquement qu'il a été désigné homme de la rencontre et joueur de la semaine par l'UEFA Europa league.

Du coup, les rumeurs de transfert ont commencé à pleuvoir sur le gaucher nominal burkinabè. Selon le site spécialisé français « Footmercato », il y a du beau monde derrière Bertrand Traoré.

Le site informe qu'au moins 7 clubs de quatre championnats différents suivent avec insistance le joueur. En Ligue 1, l'AS Monaco et l'OL ont pris des renseignements et suivent l'évolution du joueur régulièrement. En Angleterre, le meilleur joueur de la CAN cadette 2011 garde une belle cote, puisque Everton et Stoke sont à l'affût.

Tout comme Valence en Espagne ainsi que Dortmund et le RB Leipzig en Allemagne. L'avenir de l'attaquant de l'Ajax se trouvera sans doute dans l'un de ces clubs, surtout si Chelsea ne parvient pas à lui offrir les garanties sportives nécessaires en vue de la saison prochaine annonce « Footmercato ».

Au titre des découvertes, il est à signaler que des footballeurs burkinabè commencent à faire leur entrée au Brésil. Il s'agit par exemple de Baba Salogo né le 6 mai 1998 à Ouagadougou. Grand de 1,66 kg pour 62 kg, il est le sociétaire de la formation de D2 brésilienne de Londrina. Il est le coéquipier de Yaya Banhoro, lui aussi de nationalité burkinabè.