Congo-Kinshasa: Enrôlement des électeurs - Quelle solution pour les Kasaï ?

Les gouverneurs des provinces du haut Lomami, du Haut Katanga, et de la Tshuapa ont été demis de leur fonction suite à des motions de défiance. Dans certaines provinces concernées, les intérimaires sont déjà désignés en attendant la décision de la cours constitutionnelle. Dans d'autres provinces on évoque même l'incompétence de la cour de juger ce genre de contentieux. Pourtant la Loi du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces dispose en son Art 68 que lorsque le Gouverneur de province se rend coupable d'outrage à l'Assemblée provinciale et/ou d'autres infractions de droit commun dans l'exercice de ses fonctions, l'Assemblée provinciale le met en accusation devant la Cour de cassation.

Copyright © 2017 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.