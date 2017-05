Ile Maurice: TIC - Atelier de travail du NCB sur le logiciel Open Source les 11 et 12 mai 2017

communiqué de presse

Logiciel Open Source pour les entreprises: les licences, normes et questions juridiques - tel sera le thème d'un atelier de travail qui se tiendra le jeudi 11 mai 2017 à l'Hôtel Le Méridien, à Pointe aux Piments.

Organisé par le National Computer Board (NCB), l'atelier de deux jours a pour but d'introduire et de présenter de manière systématique une étude de cas économique et juridique par rapport à l'Open Source. Les autres objectifs sont : d'examiner les enjeux et obstacles liés au logiciel Open Source; offrir des exemples parmi les choix possibles de modèles de logiciels majeurs sous licences ; proposer, aux entreprises, des solutions basées sur l'Open Source; et mettre en avant plan des projets très connus ayant trait au logiciel Open Source.

La personne ressource sera M. Malcom Bain, expert international juridique en matière d'Open Source. Les discussions adresseront les questions suivantes : normes et modèles de licences Open Source et options de support ; et, adoption de stratégies, défis juridiques et tendances par rapport à l'Open Source.

Vu l'importance du sujet, le NCB a élaboré en 2015 un National Open Source Policy, Strategy and Action Plan avec le principal objectif de développer une culture favorisant l'adoption du logiciel Open Source au niveau national. En effet, l'Open Source a pris d'assaut le monde et est de plus en plus adopté par des entreprises et des professionnels car stimuler l'innovation dans le domaine de la technologie devient plus facile avec la nature collaborative du logiciel libre.

De plus, le logiciel Open Source est un moyen pour appuyer l'évolution de la société de l'information et de la communication de même que pour stimuler la compétitivité d'une économie.

Un logiciel Open Source est distribué avec l'intégralité de ses programmes-sources. Cela afin que l'ensemble des utilisateurs qui l'emploient, puissent l'enrichir et le redistribuer à leur tour. Cependant, ce logiciel n'est pas nécessairement gratuit et les droits de la chaîne des auteurs sont préservés.