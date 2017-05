Ile Maurice: Gobin - «L'opposition perturbe volontairement les séances parlementaires»

Le Chief Whip a aussi tenu à saluer l'attitude du Premier ministre. «Vous pouvez être Premier ministre ou qui que ce soit, vous avez le devoir de respecter un ruling et de withdraw par la suite. Le Premier ministre a donné l'exemple. SAJ avait aussi donné l'exemple dans le passé. Nous sommes respectueux envers les institutions et envers la Speaker», a-t-il commenté. Il faisait notamment référence au fait que Maya Hanoomanjee a demandé Pravind Jugnauth de retirer ses mots à l'égard du député Roshi Bhadain. Propos tenus le 25 avril dernier lorsque le Premier ministre lui avait dit «Lick my hand... »

«Le citoyen et l'électeur paient les frais d'un tel désordre au sein du Parlement.» Le Chief Whip, Maneesh Gobin, a déploré les agissements des membres de l'opposition, lors d'un point de presse peu après la première tranche des travaux parlementaires mardi 9 mai. «Ils ont eu un langage et un comportement inacceptables. L'opposition n'a aucun respect ni pour les Standing Orders ni pour la Speaker», soutient-il.

