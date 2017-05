Ile Maurice: La Speaker à Shakeel Mohamed - «I order you out!»

Cette pique du député rouge Shakeel Mohamed, Maya Hanoomanjee ne l'a pas digérée. Cela faisait plus d'une dizaine de minutes qu'un brouhaha s'était installé dans l'Hémicyle. En cause : qui avait en fait le droit de poser des questions supplémentaires.

Le jugement de la Speaker a été contesté. De vifs échanges entre Adrien Duval et Maya Hanoomanjee ainsi que certains membres du PMSD sont ensuivis. Exaspérée, elle finira par leur demander de venir de l'avant avec une motion à son encontre si, des deux côtés de la chambre, ils ne sont pas contents de sa prise de position.

Au final, Shakeel Mohamed lui lancera : «As a friend, do you need a break to breathe in and calm down?.. No ?» La réplique de Maya Hanoomanjee ne se fera pas attendre : «I order you out!»

Le député quittera de ce pas l'Hémicycle...