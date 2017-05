Ile Maurice: Aide sociale - Les postes de Roche-Bois et Baie-du-Tombeau à nouveau submergés

Pour eux, ces Rs 169 représentent un soulagement dans leur situation. «Mem si nou al demann sarité nou pa pou gagn sa kas la. Ek nou pe bien bizin sa. On n'a plus rien. Ni nourriture ni endroit sec ou dormir ni vêtement», soulignent-ils.

Devant le poste de police de Baie-du-Tombeau, des centaines d'habitants de cité Longère et de cité Florida n'entendent pas quitter les lieux. Selon eux, la police les a informés qu'ils n'auront définitivement pas cet argent à hier. «Nous ne bougerons pas jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé entre les autorités et les habitants», insistent Margaret Marie, Noella Perrine et Marie Noel rencontrées devant le poste de police de Baie-du-Tombeau.

Pas plus tard qu'hier, des habitants de la capitale ont manifesté leur colère devant les postes de police d'Abercrombie et Pope Hennessy, pour ces mêmes raisons.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.