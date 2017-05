Ile Maurice: Leela Dookun-Luchoomun au secours de la directrice de l'UTM

La ministre de l'Education, Leela Devi Dookun-Luchoomun, a défendu bec et ongles la directrice générale de l'université de technologie de Maurice (UTM), Dr Sharmila Seetulsingh-Goorah, lors de la Private Notice Question (PNQ) de ce mardi 9 mai. Ce, alors que le leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval, interrogeait la ministre sur le manque de discipline et d'organisation au sein de cette institution.

Xavier Duval a soutenu qu'il y a un problème de communication entre la directrice et les étudiants depuis plus d'un an. Leela Devi Dookun-Luchoomun a expliqué que le Dr Sharmila Seetulsingh-Goorah a apporté plusieurs changements depuis son arrivée à l'UTM. Notamment l'intégration d'une faculté des sciences ou encore l'augmentation des cours, de 47 à 60 actuellement. «The DG is appointed depending on his qualifications and competencies. It is unfair to point a finger at one for all problems», a soutenu Leela Devi Dookun-Luchoomun.

Une UTM Tower bientôt

Le leader de l'opposition a mis en avant plusieurs problèmes auxquels font face les étudiants : pas de wifi, toilettes en mauvais état, manque d'équipements. Alors qu'un budget de Rs 11 millions a été alloué pour la période de 2016-2017. La ministre a avancé qu'une «UTM Tower» verra le jour dans les années à venir. De nouvelles propositions ont été faites dans ce sens au ministère des Finances afin de revoir le budget 2017-18.

Autre point soulevé : la baisse de la performance académique. Le leader de l'opposition a soutenu que l'UTM est actuellement classée 239e au niveau africain. «It's unfair and inaccurate to say that», a alors rétorqué Leela Devi Dookun-Luchoomun avant de souligner que l'établissement a remporté l'African Leadership Award.

Ci-dessous la réponse officielle à la PNQ du leader de l'opposition

La réponse de Leela Devi Dookun-Luchoomun à la PNQ de Xavier-Luc Duval by L'express Maurice on Scribd