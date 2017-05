Cote d'Ivoire: Représentation féminine à l'hémicycle - Rachel Gogoua dénonce un faible taux

Le GOFEHF est une faîtière de 17 réseaux et ONG des droits des femmes qui lutte pour l'avènement d'une culture de l'égalité entre les hommes et les femmes à tous les niveaux de la vie active et sociale en Côte d'Ivoire.

D'où l'impérieuse nécessité pour le Président de la République de faire voter une loi sur l'égal accès des hommes et des femmes aux processus électoraux et de fonctions électives », a déclaré Rachel Gogoua. Cette loi, selon elle, devrait être votée d'ici fin l'année 2017.

« En même temps, il n'y a plus de femmes présidente de commission permanente. Cette situation montre clairement une stagnation et doit interpeller nos dirigeants.

Le Groupe des organisations féminines pour l'égalité homme-femme (GOFEHF) en tant que faitière active sur les questions de l'égalité homme-femme en Côte d'Ivoire, et afin de mesurer les progrès des femmes à l'Assemblée nationale a fait, le jeudi 4 mai 2017 à Cocody-Angré, une analyse comparative des législatures 2011 et 2016. Sa communication a porté sur cinq grands points.

