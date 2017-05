Cote d'Ivoire: Intégralité du projet de nouvelle loi sur la presse adopté en commission par les députés

En janvier 2017, suite à l'interpellation de journalistes pour des articles relatifs à la mutinerie des forces spéciales dans la ville d'Adiaké, les organisations professionnelles du secteur des médias avaient déjà fait montre de la même confraternité et de la même solidarité, que celles qui ont court contre le premier projet de loi de la nouvelle législature et de la troisième République.

La mobilisation contre le projet de nouvelle loi sur la presse , un projet demandé et voulu à l'origine par les professionnels des médias eux-mêmes, fait pour l'heure l'unanimité et résiste aux divergences partisanes habituelles des lignes éditoriales, dans les médias ivoiriens.

Les organisations de journalistes de Côte d'Ivoire ont mis en place un comité de veille et de négociations présidé par Patrice Yao, , Président du Gep-ci, ( Groupement des Editeurs de presse ), et un comité scientifique conduit par Cesar Étou, présent au séminaire de Grand Bassam de Décembre 2014 qui a jeté les bases de la nouvelle loi , après les États généraux tenus à Yamoussoukro.

La défense du projet de loi n'est plus, apprend-t-on, du ressort du gouvernement, notamment du ministre Bruno Koné, mais de la représentation nationale qui a promis s'en approprier totalement par la voix de l'honorable Frégbo Basile , Président de la Commission des affaires culturelles et sociales.

