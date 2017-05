Une cérémonie de remise du Prix de la 5ème Edition du concours doté du « Prix Isaïe Biton Koulibaly » du livre "Enchaînée pour l'Amour d'un Homme !" a eu lieu vendredi 5 mai 2017 dans une librairie à la Riviera, en présence de Mme Ifeoma J. Akabogu-Chinwuba, représentante de l'ambassadeur du Nigéria en Côte d'Ivoire

Dix lauréats ont été récompensés. Kouassi Guy a battu le record et obtenu le premier prix. À cette cérémonie, N'Koumo Henri, directeur du Livre, représentant le ministre de la Culture et de la Francophonie a plaidé auprès de Mme l'ambassadeur pour que le Fan Club Biton ait du matériel nécessaire pour toujours organiser les grandes Éditions. Il a également demandé aux lauréats de mettre les pieds à l'étrier pour que les uns et les autres soient à l'image de M. Biton.

Henri N'Koumo a procédé au lancement de la 6ème édition du concours qui consiste à donner une suite à l'une des trois nouvelles publiées dans le recueil de nouvelles « Enchaînée pour l'amour d'un homme ».

Il a invité tous les jeunes ivoiriens amoureux du Livre à participer à la 6ème Édition en déposant leurs textes dans toutes les librairies de Côte d'Ivoire du 5 Mai au 10 septembre 2017. Les candidats ont trois thèmes que sont : « Demain, le virement », « Le jeudi noir de Nouba Diakité » et « L'escalier glissant».

La représentante de l'ambassadeur du Nigeria en Côte d'Ivoire, Mme Ifeoma j. Akabogu-Chinwuba s'est dit très heureuse de la tenue de ce concours. Selon elle, « la société nous honore mais bien aussi la littérature nous cultive par les écrits ».

Elle encourage M. Biton pour tout ce qu'il fait pour l'humanité à travers ses écrits et la production de ses œuvres.

Car, c'est à travers des écrits que l'homme raconte l'histoire vraie, mais aussi fictive qui émane de l'imagination de l'auteur et non la narration fidèle d'un évènement comme pourrait être un reportage. Elle demande que ce concours soit international et non pas seulement sous régional.